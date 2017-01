Rode Duivel Axel Witsel spreekt voor het eerst over zijn miljoenentransfer naar China

De transfer van Axel Witsel naar de Chinese competitie deed deze week heel wat stof opwaaien: financieel zou hij een ongelooflijke slag slaan, maar op sportief vlak zet hij enkele stappen achteruit. “Het is een verrijkende levenservaring, ook op menselijk vlak”, zegt de Rode Duivel in een interview dat dit weekend in De Tijd te lezen is.

Achttien miljoen euro per jaar. Zoveel gaat Rode Duivel Axel Witsel verdienen bij het Chinese Tianjin Quanjian. Een enorme financiële meevaller voor de 27-jarige, maar op sportief vlak een stap in het onbekende.

Levenservaring

In De Tijd van komend weekend spreekt Witsel voor het eerst over zijn beslissing. “Het is niet iedereen gegeven om naar China te verhuizen. Het is een verrijkende levenservaring, ook op menselijk vlak, ook voor mijn kinderen. Zij zullen op een dag kunnen zeggen: wij hebben daar gewoond. Hetzelfde geldt voor Rusland”, aldus Witsel in het interview. “Dit is een ervaring, maar ook een kans.”

Witsel kijkt in het interview ook verder dan het voetbal. Zo is hij mede-eigenaar van een Antwerps luchtvaartbedrijf, LindSky Aviation. “Het is een van mijn ambities om er CEO te worden, een doelstelling voor na mijn carrière.”