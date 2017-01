Schietpartij op Amerikaanse luchthaven: 5 dodelijke slachtoffers, dader opgepakt en identieit bekend

Een schutter heeft om 13u lokale tijd het vuur geopend in de Fort Lauderdale Airport in Florida. Er werd vrij snel een verdachte opgepakt: Esteban Santiago. De man werd in 1990 geboren in New Jersey en had een militair paspoort bij. Voorlopig is er sprake van vijf dodelijke slachtoffers. Daarna ontstond opnieuw paniek na berichten van een tweede schutter, maar die bleken fout. Amerikaanse media en analisten leggen bijna allemaal de link met de aanslag op de luchthaven van Zaventem op 22 maart.

Alle mensen die er aanwezig waren in Terminal 2 en 3 werden meteen geëvacueerd en samengebracht buiten de gebouwen van de luchthaven. Ook de mensen in alle andere gebouwen werden later geëvacueerd. Vluchten konden eerst nog vertrekken en landen maar later werd daar een stop op gezet. De luchthaven ligt volledig plat en is ook afgesloten van de buitenwereld van een veiligheidszone.

De schutter zou volgens NBC News opgepakt zijn, wat iets later bevestigd werd door de lokale politie. De politie ging aanvankelijk uit van één schutter. Het motief is voorlopig onbekend. Voorlopig wordt niet uitgegaan van een terrorist. Volgens een ooggetuige kwam de man simpelweg de baggageruimte binnen om daarna in het wilde weg te beginnen scheten. "Hij was kalm, héél kalm. Hij schoot zo'n 24 keer en had echt niet de intentie om nog weg te komen."

Uiteindelijk bleek het te gaan om Esteban Santiago. De man werd in 1990 geboren in New Jersey en had een militair paspoort bij. Het is voorlopig gissen naar zijn motief. Santago schoot drie magazijnen leeg en ging daarna op een stoel zitten tot de politie hem in de boeien sloeg.

Er is voorlopig sprake van vijf dodelijke slachtoffers en dertien gewonden. Er werd ook een foto gemaakt van een man die hevig bloedde. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, samen de andere gewonden. Op de Fort Lauderdale–Hollywood International Airport nemen dagelijks zo’n 73.000 mensen een vlucht. Dat komt overeen met 325 inkomende en 325 uitgaande vluchten.

Later werd een man opgepakt nadat er volgens Amerikaanse media een tweede incident plaatsvond nabij een garage van de luchthaven. Daarna ontstond opnieuw paniek terwijl verschillende agenten met hun wapen in de hand iedereen aanmaanden om op de grond te gaan liggen. Een tweede 'actieve schutter' zou zich verborgen hebben in de luchthaven.

Dat kon echter niet bevestigd worden door de burgemeester van Broward County. De sheriff ontkende deze berichten nadien met klem. Er was geen tweede schutter. Alles zou het gevolg geweest zijn van in haastige evacuatie. Ook de man die opepakt werd, zou niets te maken hebben met het schietincident.

