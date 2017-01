Dit gebeurt er als een Boeing met een drone botst

Een drone versus een Boeing, het lijkt een snel gestreden strijd. Toch komt ook een Boeing 737-700 niet ongeschonden uit zo’n ontmoeting met een drone, zo blijkt uit deze foto’s vanuit de luchthaven van Mozambique.

Het vliegtuig was onderweg met 80 passagiers en 6 crewleden naar de stad Tete in Mozambique, toen ze plots een grote botsing hoorde. Vlucht TM136 wist niet wat er tegen hen gevlogen was, maar raakte gelukkig door de botsing niet uit hun koers tijdens de afdaling.

De piloot slaagde er ondanks de botsing toch in om de landing succesvol af te ronden. Alle inzittenden kwamen er met de schrik van af. De drone is helemaal uit elkaar gespat. De materiële schade voor de Boeing is echter ook groot, ook al is de drone talloze keren kleiner dan het vliegtuig.

Hoe de drone daar kwam, of wie hem naar daar gezonden had, is onduidelijk. Dat het een gevaar is om dergelijke apparaten in de buurt van vliegtuigen te brengen, blijkt wel duidelijk. Er gaan dan ook stemmen op om de regels over drones in het luchtverkeer dringend sterk te verzwaren.