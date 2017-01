Christoff neemt geen enkele beslissing zonder haar om raad te vragen: maak kennis met de helderziende Rita

“Ik ben altijd kuisvrouw gebleven. Eerst kuiste ik in het ziekenhuis . Nu kuis ik zieltjes.” Rita Van Holder (62) lacht. In Geraardsbergen en ruime omgeving is ze beter gekend als de zieneres van Grimminge. Schlagerzanger Christoff passeert voor elke belangrijke beslissing – groot concert, Duitse plaat – langs haar. Sinds hij dat deze week vertelde aan Luk Alloo, wordt Rita nog meer dan vroeger overstelpt door radeloze, zieke, verlaten of depressieve Vlamingen.