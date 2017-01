Fietsdief: “Zet uw fiets toch eens beter op slot”

Gent - In de rechtbank is vrijdag een fietsdief verschenen die een opvallende boodschap had voor de eigenaars van de fietsen. “Mensen moeten hun plooifietsen beter op slot zetten”, verklaarde hij tijdens een verhoor aan de politie. “Wie zijn fiets vastmaakt zodat je ze gewoon door het slot kan trekken, die heeft toch geen verantwoordelijkheid?”

De man heef minstens tien fietsen gestolen in Gent. Om zichzelf van een inkomen te voorzien, zegt hij. Hij trok een leefloon van het OCMW, maar speelde dat kwijt door een verhuizing. Daarom zocht hij dure plooifietsen uit om te verkopen. “Maar enkel degene die niet goed op slot stonden.” Hij draaide de fietsen los, zonder het slot door te knippen. “Soms haalde hij het zadel eraf, of het bagagerekje. Hij was heel bedreven”, zegt de procureur. “Hij was zelfs bekend bij Max Mobiel (de fietsverhuurdienst, nvdr.), omdat hij er vaak zijn eigen fietsen kwam herstellen.” De man liep tegen de lamp bij een diefstal in een supermarkt en werd herkend op camerabeelden van een fietsenstalling. Het parket wil dat hij 2 jaar in de cel moet.