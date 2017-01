Antwerp weer helemaal in de running voor periodewinst dankzij beresterke Owusu

De strijd om de tweede periodetitel in eerste klasse B ligt weer helemaal open. Antwerp won verdiend met 1-0 van Roeselare en maakt zo een einde aan de ongeslagen reeks van zestien wedstrijden van de West-Vlaamse leider. Antwerp knokt zich weer in de titelstrijd en nadert in het tweede periodekampioenschap tot op één punt van Roeselare.

Op de tribunes van de Bosuil had je in het verleden altijd een pro-Owusu en contra-Owusu kamp, maar gisteren stonden ze allemaal op de banken te klappen voor de Ghanese spits. Want naast zijn belangrijke goal speelde hij ook gewoon een sterke wedstrijd. Als enige fysiek grote speler leek hij amper last te hebben van het bevroren terrein. Want ondanks alle inspanningen vooraf lag het veld van Antwerp steenhard en dat bevorderde het goede voetbal niet.

Beide ploegen hadden lang nodig om gewend te raken aan de omstandigheden. De eerste doelpoging liet een halfuur op zich wachten. Vooral de grote jongens hadden moeite met het veld, terwijl de spelers met minder lengte en een lager zwaartepunt veel kwieker speelden. Het gevaar bij Antwerp kwam daarom niet toevallig via Tuur Dierckx en Joeri Dequevy.

Dequevy

Het was op een voorzet van Dierckx dat Lallemand een eerste keer op doel kon koppen. Maar de beste kansen waren voor Joeri Dequevy. Eerst zag die Roeselare-doelman Wouter Biebauw nog uitpakken met een ultieme reflex op zijn schot, nadien trapte hij - na een goede actie van Dierckx over rechts - van dichtbij op de paal. Eén van die twee kansen had binnen gemoeten, maar het bleef 0-0.

Antwerp was dan wel de betere ploeg, toch had het vlak na rust een goede Kevin Debaty nodig om een achterstand te voorkomen. Bij twijfel in de defensie reageerde hij alert op een poging van Ibou. Een cruciale save, want bij een voorsprong was Roeselare nog meer in z’n schulp gekropen. De Luikenaar stond in doel door de afwezigheid van Nicaise Kudimbana (Africa Cup). Debaty had de concurrentiestrijd met Jezina gewonnen.

Sterke redding

Maar aan de overkant stond ook een doelman goed te keepen. Iets voor het uur pakte Wouter Biebauw uit met een goede redding toen Dierckx alleen voor hem kwam. Antwerp bleef de forcing voeren en bij een overtreding op Tuur Dierckx riep heel het stadion om een strafschop, maar scheidsrechter Alen legde de bal terecht net buiten de zestienmeter. De vrijschop leverde geen gevaar op, maar plots was wel heel het stadion wakker en het enthousiasme zette zich over op de ploeg. Gevolg: amper twee minuten later schoot de sterk spelende Owusu de 1-0 binnen.

Vanaf dat moment stapelde de kansen voor Antwerp zich op, maar Biebauw voorkwam dat de Great Old de match kon dood maken. Hij redde op pogingen van Dierckx en twee keer Lallemand. Tussendoor schoot Dequevy nog eens op de lat en zag hij een poging in corner worden afgeweerd. Even leek Antwerp nog het deksel op de neus te krijgen, maar de treffer van Cornet werd afgevlagd voor buitenspel.



