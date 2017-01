Vrouwen krijgen slechts in één koers evenveel als mannen

Sanne Cant heeft geen ongelijk als ze het verschil in prijzengeld tussen mannen en vrouwen in het veldrijden aankaart. Alleen op WK’s verdienen beide categorieën even veel en krijgt de wereldkampioen net zoals de wereldkampioene 3.667 euro. In alle andere wedstrijden krijgen de vrouwen echter (veel) minder.

LEES OOK: Zoveel verdienen vrouwen en mannen

In de DVV Verzekeringen Trofee bedraagt het totaal aan prijzengeld 30.000 euro bij de vrouwen tegenover 96.400 euro bij de mannen ; en krijgt de eindwinnaar van het klassement 30.000 euro, voor de eindwinnares is dat ‘slechts’ 10.000 euro. Dan zijn de vrouwen in de Werelbeker al iets beter af. Daar krijgt de winnaar bij de mannen eveneens 30.000 euro, maar mag de beste bij de vrouwen al rekenen op 20.000 euro.

Dat verschil weerspiegelt zich ook in het totaal aan prijzengeld in de wereldbeker: 155.000 euro bij de mannen, 90.000 euro bij de vrouwen. In de Superprestige tot slot is het verschil veruit het grootst. Daar verdelen de mannen een totale prijzenpot van 82.500 euro, terwijl de vrouwen het met amper 10.000 euro moeten stellen. Bij de mannen krijgt de eindwinnaar in de Superprestige 30.000 euro, bij de vrouwen is dat slechts 4.000 euro. Vrijdag las u in Sportwereld al dat de Belgische kampioen bij de mannen zondag 2.300 euro krijgt, bij de vrouwen is dat slechts 485 euro.