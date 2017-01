Restaurant ontruimd na rook: klanten vertrekken zonder te betalen

Brugge - Een rookontwikkeling onderbrak de avondservice in restaurant De Grilloir in Fort Lapin in Brugge vrijdagavond. Het restaurant - waar op dat moment 94 mensen aan het eten waren - moest worden ontruimd. “We wilden geen risico nemen”, aldus de zaakvoerder.

Omstreeks 20.30 uur vatte vet aan de grill in restaurant De Grilloir vuur. De personeelsleden konden het onder controle houden, maar er ontstond wel rookontwikkeling. Daardoor werd beslist om het hele restaurant, dat op dat moment helemaal vol zat, te ontruimen. “Er was kans op CO en dus hebben we alle klanten gevraagd om buiten te gaan”, zegt de zaakvoerder. “Uiteraard niet fijn in volle service. Maar we hadden geen keuze.”

Bij de vriestemperaturen van gisteravond was het voor de mensen geen evidentie om buiten te wachten. De meeste klanten vertrokken dan ook. Sommigen betaalden de drank, maar anderen gingen door zonder te betalen. “We zullen daar niet direct naar op zoek gaan”, klinkt het. “We zullen dat gewoon aan de verzekering doorspelen.”

De brandweer van Brugge kwam ter plaatse en kreeg alles snel onder controle. Zij maten de CO-waarden en gaven het pand daarna opnieuw vrij. De personeelsleden gingen dan ook gewoon terug aan het werk voor de klanten die wel gebleven waren. Ook voor de komende dagen worden er geen verdere problemen verwacht. “Een klein oponthoud, maar niets spectaculairs”, aldus de zaakvoerder.