Westerlo wil nieuwe spits Club Brugge al huren

Westerlo trekt maandag op stage naar het Spaanse San Pedro del Pinatar, maar doet dat voorlopig zonder nieuwe gezichten. De Zweed Carlos Strandberg blijft wel een optie. “We zijn on speaking terms”, bevestigde algemeen raadgever Wim Van Hove. Club Brugge haalde de 22-jarige aanvaller eerder deze week weg bij CSKA Moskou en beslist na de stage in het Spaanse Sotogrande of hij tot het einde van dit seizoen wordt uitgeleend.

Wie niet mee op stage gaat, is Benji De Ceulaer. Hij revalideert in België verder van zijn schouderblessure. Eric Lanini blijft tot eind januari in Italië om een nieuwe club te vinden. Khaleem Hyland stapt maandag wel mee op het vliegtuig. “Er is interesse geweest voor Khaleem, maar die was niet concreet”, aldus Van Hove.