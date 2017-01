“Ik vind Anderlecht indrukwekkend”

Neen, Club is geen titelfavoriet. Maar ze hebben vertrouwen, dat wel. En neen, Horvath is niet aangetrokken om Butelle onder druk te zetten. En dat Mechele, Bolingoli, Storm – de eigen jeugd – tekortschieten, dat vindt hij ook negatief van ons. In België slaat de winter genadeloos toe, in Zuid-Spanje schijnt de zon, is het 17 graden en spreekt coach Michel Preud’homme op de eerste werkdag van 2017 van landskampioen Club Brugge.