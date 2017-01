Wordt Standard-sensatie concurrent voor Lukaku?

Speelt Ishak Belfodil na januari nog voor Standard? Misschien niet. De Luikenaars lichtten onlangs de optie in zijn contract, waardoor hij tot medio 2018 vastligt. Maar pogingen om zijn contract op te waarderen de voorbije weken, mislukten tot dusver.

Belfodil geniet ondertussen interesse uit Spanje en Engeland. Celta de Vigo, West Bromwich Albion en Everton worden genoemd en vooral die laatste ploeg houdt hem nadrukkelijk in de gaten. Een bod plaatsten The Toffees nog niet. Belfodil wil zeker luisteren naar interessante aanbiedingen en vindt het dan ook ongehoord dat Standard een prijskaartje van 15 miljoen euro op zijn hoofd plakt. De entourage van de Algerijn zou daardoor zelfs gedreigd hebben met contractbreuk via de wet van ‘78, al wordt dat in alle toonaarden ontkend. Standard beseft zelf maar al te goed dat het een bod van rond de 10 miljoen voor een speler die het gratis binnenhaalde niet kan weigeren.

Naast Belfodil is er ook voor Ibrahima Cissé (22) Engelse interesse. Fulham is zelfs zeer concreet en de besprekingen over een overgang lopen. Standard wil het bedrag dat het in de zomer aan KV Mechelen betaalde – zo’n 1 miljoen euro – zeker recupereren.

Dino Arslanagic geniet dan weer interesse van Moeskroen.

Voor die winterstage in Marbella – de Rouches vertrekken vandaag – rekent trainer Aleksandar Jankovic op 28 spelers. Onder hen ook Reno Wilmots, de zoon van de ex-bondscoach Marc.