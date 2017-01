Amper interesse in blaasinstrumenten, accordeon kent heropleving dankzij Rocco Granata

Klarinet, saxofoon of dwarsfluit leren spelen is compleet uit de mode. In nog geen tien jaar tijd kiezen tot 60 procent minder leerlingen voor die blaasinstrumenten. “De klassieke blazers hebben een imagoprobleem”, zeggen experten. Piano blijft veruit het populairste instrument, met 20.119 leerlingen vorig schooljaar. Gitaar staat op de tweede plaats, met 11.612 studenten.

Onbekend is onbemind. Jonge mensen komen niet meer met klassieke instrumenten in contact mark reybrouck

In totaal 67.180 Vlamingen leerden vorig schooljaar in een muziekschool van het deeltijds kunstonderwijs een instrument spelen. Het merendeel van hen zijn kinderen (72%), maar het gaat ook om een flink aantal volwassenen (28%), zo tonen nieuwe cijfers die Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

Niet op de radio

Net niet de helft van de leerlingen koos voor piano (30%) of gitaar (17%), net als tien jaar geleden de onklopbare nummers één en twee. De ­gitaar is in tegenstelling tot de piano (+3,4%) wel op een ­lichte terugweg (-8,5%), maar die achteruitgang is ver­waarloosbaar in vergelijking met wat de klassieke blazers moeten slikken. De ­in­schrijvingscijfers voor zowel de klarinet (-29%), de dwarsfluit (-35%) en de tuba (-37%) gingen veel steviger achteruit, met als absolute uitschieter de saxofoon (-62%).

Wat is er aan de hand? “Ze hebben een imagoprobleem”, zegt musicoloog Mark ­Reybrouck (KU Leuven). “Klassiek akoestische instrumenten zijn niet sexy, niet meer cool. Het grote ­probleem is dat jonge mensen er niet meer mee in contact komen. Op de radio wordt ­enkel popmuziek gedraaid. Natuurlijk ­kiezen ze dan vooral voor piano, elektrische gitaar en slagwerk. Onbekend is onbemind. De cijfers zouden er helemaal anders uitzien, mochten jongeren even veel muzikale als li­chamelijke opvoeding krijgen op school. Net zoals L.O.-lessen jongeren een brede waaier aan sporten leren kennen, zouden muzieklessen op school hetzelfde kunnen doen.”

Rocco Granata

Uit de cijfers van ­­mi­nister Crevits blijkt ook dat de accordeon aan een stevige opmars ­bezig is. Vooral de jazz­variant van de zogenoemde ‘trekzak’ doet het enorm goed (+533%). “Niet moeilijk”, zegt Iwein Jacobs, een gepassioneerd accor­deonist met een gespecialiseerde accordeonwinkel. “Tien jaar geleden speelde amper iemand dit instrument. Dat het nu zo populair is, heeft veel te maken met het feit dat het instrument eindelijk in muziekscholen wordt aangeleerd. Ook het succes van films als Marina over Rocco Granata speelt een rol. En naar mijn gevoel past de toename ook in een maatschappelijke trend om weer terug te keren naar eenvoud en authenticiteit.”