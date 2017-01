Preud’homme openhartig over nieuwkomers en...Anderlecht

Neen, Club is geen titelfavoriet. Maar ze hebben vertrouwen, dat wel. En neen, Horvath is niet aangetrokken om Butelle onder druk te zetten. En dat Mechele, Bolingoli, Storm – de eigen jeugd – tekortschieten, dat vindt hij ook negatief van ons. In België slaat de winter genadeloos toe, in Zuid-Spanje schijnt de zon, is het 17 graden en spreekt coach Michel Preud’homme op de eerste werkdag van 2017 van landskampioen Club Brugge. ”

Michel, jullie hebben het zelf gezocht: geen bekercompetitie meer, geen Europees voetbal meer, bijna geen geblesseerden meer én eind december autoritair de leiding genomen. Club is dé absolute titelfavoriet, toch?

“Het is toch niet omdat we nog maar op één front actief zijn dat we topfavoriet zijn? Het gaat over twee bekermatchen en, al hoop ik voor de Belgische clubs dat het om meer gaat, misschien ook Europees maar om twee extra matchen. Wij hebben twee jaar geleden zeventien matchen meer gespeeld, dàt maakt een verschil. We hadden toen al kampioen kunnen spelen. En waarom zijn wij topfavoriet als je ziet wat Anderlecht al presteerde op verplaatsing? Ik vind dat indrukwekkend: gewonnen op Genk, op Standard, op Gent en op Charleroi.”

Je beschouwt Anderlecht dus als de grootste concurrent?

“Neen. Ze staan het kortst bij ons, daarom begin ik over Anderlecht. Want er zijn nog steeds negen wedstrijden te spelen, hé. Door het halveren van de punten, kan je na één verliesmatch in Play-off 1 je voorsprong helemaal kwijt zijn.”

Kan de druk jullie grootste probleem worden? Club moet na de desastreuze Champions League-campagne wel kampioen spelen.

“De titel is onze ambitie en we hebben vertrouwen maar of Club kampioen moét spelen? Neen, we werden vorig seizoen al kampioen.”