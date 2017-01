Kim Kardashian voor het eerst openhartig over overval in Parijs

In de trailer voor het nieuwe seizoen van de reality-reeks ‘Keeping Up With The Kardashians’ praat Kim Kardashian voor het eerst openhartig over de gewelddadige overval op haar in Parijs. In de eerste aflevering vertelt ze op E! online huilend hoe bang ze was.

Kim was doodsbang toen de overvallers haar in haar hotelkamer in Parijs in oktober 2016 onder schot namen. Huilend vertelt ze op de beelden wat ze die avond dacht: “Ze gaan mij in mijn rug schieten, dacht ik. Er is geen manier om te ontsnappen.” Ook nu heeft de ster het er nog heel moeilijk mee. “Ik raak er zo van streek van als ik eraan denk.” Haar zussen Kourtney en Khloé zitten in de trailer naast haar zijde om haar te troosten.

Ook de inzinking van haar man Kanye West komt aan bod in de nieuwe afleveringen. Opnieuw laat Kim in haar privéleven kijken en de reactie op het voorval filmen. “Maak me alsjeblieft niet bang. Wat is er aan de hand?” vraagt Kim Kardashian in de beelden aan de telefoon. “Ik denk dat hij me nodig heeft, ik moet naar huis”, klinkt het. De inzinking van ontwerper en zanger Kanye West zou onder meer te wijten zijn aan verkeerd gebruik van medicatie.

De nieuwe afleveringen zijn in maart te zien bij E!.