Overleden ruim jaar nadat ex zuur over hem gooide

De 29-jarige Mark Van Dongen is in het ziekenhuis overleden, na een lijdensweg van vijftien maanden en tien dagen. Hij had zware verwondingen opgelopen bij een zoutzuuraanval door zijn ex. Omdat de aanslag zich in het Britse Bristol afspeelde, zakken de Engelse politiediensten af naar ons land om alle informatie in te winnen en aan het dossier toe te voegen tegen Berlinah Wallace (47).

De familie van Mark had nog maar net goed nieuws gekregen. Na meer dan een jaar vol ellende, kon de jongeman op 26 november eindelijk van het Britse Bristol naar het ziekenhuis in Overpelt gebracht worden om in ons land verder te revalideren. Een godsgeschenk nadat hij over het kanaal in mensonterende situaties moest overleven en zich als een proefkonijn behandeld voelde.

In september 2015 was zijn jaloerse ex binnengedrongen in zijn woning in Bristol en had ze hem met een emmer vol zoutzuur overgoten. “Als ik je niet kan hebben, dan niemand”, schreeuwde ze. Mark liep zware brandwonden op over het hele lichaam. Hij verloor een been, oog, oor en tijdelijk zijn spraak. De burgerlijk ingenieur kreeg tijdens de lijdensweg veel steun van zijn vader en bij zijn aankomst in het Mariaziekenhuis eind dit jaar voelde dat als een verhuizing van de hel naar de hemel, klonk het.

“83 procent van zijn lichaam was verminkt door de aanslag, en door de verbranding van het zuur was Mark tot aan zijn nek verlamd”, vertelt zijn broer Bart op zijn blog. “De hele dag had hij jeuk aan de littekens en dat maakte hem helemaal gek. Het zuur tastte eveneens zijn botten aan waardoor hij helse pijnen moest doorstaan.”

Rechtszaak tegen ex

Uiteindelijk moesten de familieleden van Mark op 2 januari definitief afscheid van hem nemen. Zij willen nu geld inzamelen voor vader Kees. Niet alleen leefde hij de voorbije maanden volledig in dienst van zijn zoon in Groot-Brittannië, verplaatsingen waarvoor hij veel geld op tafel moest leggen, maar zal hij ook de rechtszaak tegen de ex-vriendin bijwonen. “Mijn vader zal ongeveer acht weken in Engeland moeten verblijven”, klinkt het in de blog van broer Bart.

Normaal moest het proces dinsdag van start gaan, maar door het overlijden werd de rechtszaak in Engeland opgeschoven naar 24 april. De Britse politie reist af naar ons land om alle nieuwe informatie te vergaren en toe te voegen aan het dossier tegen dader Berlinah Wallace (47).

Vrijdagavond was het niet bekend in welke omstandigheden slachtoffer Mark Van Dongen overleden is.