Politiewagen rijdt voetganger aan tijdens interventie, slachtoffer zwaargewond

Antwerpen / Ranst - In Ranst is vrijdagavond een 70-jarige voetganger ernstig gewond geraakt toen hij tijdens het oversteken op de Liersesteenweg werd aangereden door een politiewagen. Dat zegt de lokale politie van de zone ZaRa. Een voertuig van de naburige politiezone Lier was op weg naar een dringende interventie en reed met sirenes aan. Allicht schatte de overstekende man de snelheid van de politiepatrouille verkeerd in.

De ploeg van de zone Lier was op weg naar een verdachte situatie op het eigen grondgebied en had ervoor gekozen om even over het grondgebied van Ranst te rijden om via de brug over het Netekanaal zo snel mogelijk richting Kessel te geraken.

Het slachtoffer zag het voertuig schijnbaar wel aankomen, maar probeerde toch nog snel over te steken. De man werd geraakt door de spiegel van de voorbijrijdende politiewagen en liep een ernstige hoofdwonde op. Hij zou echter niet in levensgevaar verkeren. Het korps van ZaRa kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.