Marseille betaalt geflopte huurling tot Anderlecht nieuwe club vindt, Oostende neemt nieuweling mee op stage

Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck rondde de transfer van Kiese Thelin af vanuit zijn vakantiehuis in Spanje. De manager is nu terug in Brussel om verdere dossiers te behandelen. Zo is de verhuur van Harbaoui aan Charleroi een uitleenbeurt zonder aankoopoptie.

Wat potentiële versterkingen betreft, mogen de namen Chancel Mbemba (Newcastle) en Mathew Ryan (Valencia) op dit moment geschrapt worden. Turkse bronnen melden dat RSCA op verdediger Matej Mitrovic van Hajduk Split bood, maar dat die voor 4,2 miljoen voor Besiktas koos.

Straks krijgt Anderlecht wel weer Aaron Leya Iseka terug. Marseille-coach Rudi Garcia ziet voor hem geen toekomst meer bij de Zuid-Franse club. “Aaron kreeg zijn kans en heeft die niet gegrepen”, klinkt het. De deal houdt wel in dat Marseille hem blijft betalen tot Anderlecht een nieuwe huurclub vindt voor Iseka. Moeskroen is een optie, maar er zijn nog kandidaten.

Die andere RSCA-huurling Lukebakio heeft na zes maanden eindelijk al zijn papieren om officiële matchen voor Toulouse te spelen.

Oostende met nieuweling op stage

KV Oostende trekt vandaag op stage naar het Spaanse Algorfa voor hun oefenkamp. Cyriac, Marusic en El Ghanassy hebben zich tijdig gemeld en vliegen mee. KVO test tijdens het oefenkamp ook de 19-jarige controlerende middenvelder Hassan Özkan van AA Gent. Die maakte indruk tijdens de Gentse voorbereiding, maar werd nog niet klaar geacht voor het grote werk. De Buffalo’s haalden Özkan op zijn zestiende weg bij KV Mechelen en ook clubs als Galatasaray polsten toen naar de Belg met Turkse roots.

Coelho niet op stage

Lokerenvertrekt zondag met 24 spelers op winterstage naar Campoamor in Spanje. De Engelse aanvaller Gary Martin probeert daar de technische staf te overtuigen. Ook Ayanda Patosi, fysiek opnieuw in orde, is van de partij en moet zich tonen. Jaja Coelho is er niet bij. De Braziliaanse aanvaller zit op een zijspoor en mag beschikken. Ook Ngolok, Gyselinck en Creemers blijven thuis.

STVVvertrekt zondagochtend op stage naar het Spaanse La Manga. Coach Ivan Leko kan meteen een beroep doen op de kwaliteiten van het van Club Brugge gehuurde drietal Bruzzese-Bolingoli-Mechele. Ook Igor Vetokele, de Charlton-huurling die Zulte Waregem tot het einde van het seizoen ruilt voor Stayen, reist mee.

Zeven Kanaries uit de heenronde maken de trip naar het zuidoosten van Spanje niet mee. Dutoit (Oostende) en Bamba (Angers) hebben hun kastje intussen al leeggemaakt. Sylla en Koubemba mogen, als het van de club afhangt, hun voorbeeld volgen. STVV rekent voor het vervolg van de competitie niet meer op de twee Fransen. Drie internationals zijn er niet bij omwille van interlandverplichtingen. Bagayoko (Ivoorkust) en Djene (Togo) hebben een selectie op zak voor de Afrika Cup, terwijl Cuevas met Chili in China vertoeft voor een internationaal tornooi.

Leko neemt ook twee youngsters uit de Truiense elitegroep mee: de Zuid-Afrikaanse aanvaller Kurt Abrahams en verdediger Steve Ryckaert, de verdediger die afgelopen zomer AA Gent inruilde voor de Kanaries.

STVV oefent op vrijdag 13 januari tegen de Zwitserse eersteklasser FC Sion. Sion is tweevoudig landskampioen en heeft 13 nationale bekers in de trofeeënkast staan. De Zwitserse eersteklasser bekleedt momenteel de derde plaats in de Axpo Super League en telt met Ilombe Mboyo (ex-KRC Genk en Charleroi) en Geoffrey Mujangi Bia (ex-Standard en Charleroi) twee landgenoten in de rangen. Daags Op zaterdag 14 januari keren de Kanaries weer huiswaarts.

Waasland-Beveren reist vandaag met 28 spelers af naar het Spaanse San Pedro del Pinatar. In de ­namiddag wordt een eerste keer getraind. De Senegalese aanwinst Cherif Ndiaye is van de partij, net als de geblesseerden Vanzo en ­Michel. Voorts neemt Janevski ook de jongeren Caufriez, Borry, Nys, Van Dooren, Van Remootere en Dhont mee, alleen Ito Mavitidi blijft thuis.

In de zoektocht naar aanvallende versterking had Waasland-Beveren de voorbije week contact met ex-speler Steeven Langil (foto). De flankaanvaller was donderdag zelfs op de club, maar hij is op dit moment veel te duur. De Fransman verliet deze zomer Waasland-Beveren voor Legia Warschau, maar komt daar sinds september al niet meer aan spelen toe. Hij verkent ook Franse opties.