Onderwijskoepel wil af van vinger opsteken in de klas

Je vinger opsteken wanneer je het antwoord op een vraag van de leerkracht weet? Helemaal passé. Frans onderzoek wijst uit dat het de sociale ongelijkheid tussen leerlingen alleen maar vergroot. Het katholiek onderwijs ontmoedigt zelfs het gebruik ervan. “Die stereotiepe vorm van lesgeven groeit er helemaal uit”, zegt topman Lieven Boeve.

Iedereen is ermee opgegroeid op school. De leerkracht stelt een vraag. De slimsten steken hun vinger hoog in de lucht. Wie aan­gewezen wordt, mag antwoorden. Maar werkt die klassieke schoolse methode wel? Helemaal niet, zo blijkt. “Het is een stereotiepe vorm van lesgeven, die er aan het uitgroeien is”, zegt de topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve. “Want op die manier worden alleen de beteren bij de les betrokken.”

Nog meer ongelijkheid

Uit nieuw onderzoek van Jean-Claude Croizet en Sébastien Goudeau, psychologen aan de Franse universiteit van Poitiers, blijkt zelfs dat het vingertje op­steken de sociale ongelijkheid nog vergroot. De wetenschappers voerden een experiment uit in het vijfde en zesde leerjaar. Bijna duizend leerlingen verdeelden ze in twee groepen. Eentje waar de hand moest worden opgestoken. Een andere waar de kinderen niet mochten tonen dat ze de antwoorden wisten.

Wat bleek? Leerlingen uit de arbeidersklasse die hun vinger niet moesten opsteken, scoorden opvallend beter dan hun collega’s uit hetzelfde milieu die dat wel moesten doen. Terwijl de kinderen uit de middenklasse die hun hand mochten opsteken beter scoorden.

Niet meer gebruiken

“Eerder onderzoek van de Engelse onderwijsprofessor Dylan Wiliam toonde aan dat kinderen meer vooruitgang boeken als ze hun vinger niet moeten opsteken”, legt pedagoog Pedro De Bruyckere uit. In ons onderwijs wordt daar meer dan ooit rekening mee gehouden. De Bruyckere, die doceert aan de lerarenopleiding in de Arteveldeschool, vraagt zijn studenten zelfs expliciet om tijdens hun stage het ouderwetse systeem niet meer te gebruiken. En zowel in het katholiek als in het gemeenschapsonderwijs worden nascholingen over het onderwerp gegeven.

“Het beeld van de strenge leerkracht, die vraagt te luisteren en te antwoorden wanneer het hem of haar past, is passé”, zegt de woordvoerster van het gemeenschapsonderwijs (GO!), Sarina Simenon. Vandaag is er veel meer dialoog tussen leerkrachten en leerlingen. “Lesgeven is zoeken geworden, coachen en ondersteunen.”

En dat vingertje? Dat zal helemaal verdwijnen.