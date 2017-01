Club Brugge trekt transfervrije Nederlander aan

Club Brugge kondigde zaterdagochtend zijn derde wintertransfer aan. De landskampioen heeft de Nederlander Lex Immers vastgelegd. Die zag pas vrijdag zijn contract ontbonden bij Cardiff City, maar heeft dus al een nieuwe club.

Club Brugge had al langer interesse in de aanvallende middenvelder. Die kwam de laatste maanden niet meer in actie bij de Welshe tweedeklasser. Vorig seizoen arriveerde Immers er op huurbasis en maakte hij meteen indruk. Cardiff legde daarom 2,3 miljoen euro op tafel, maar dit seizoen liep het minder. Half oktober verdween hij uit de ploeg, na de komst van trainer Neil Warnock. De voorbije weken werd duidelijk dat Immers mocht vertrekken. Vrijdag maakte de club uit The Championship dan bekend dat het contract van de Nederlander werd ontbonden.

Daarop handelde Club Brugge heel snel,want ook Celtic Glasgow lag op vinkenslag. De 30-jarige Immers had echter een voorkeur voor een overgang naar Blauw-Zwart, om dichter bij huis te voetballen. Hij tekent een contract van anderhalf jaar bij Club, met optie op een extra seizoen . Later vandaag sluit Immers aan op stage in Sotogrande. Na Vormer, Van Rhijn en Denswil is de aanvallende middenvelder de vierde Nederlander in de Brugse kern.