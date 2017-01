Carrie Fisher werd begraven in een wel heel bizarre urne

Carrie Fisher mag er dan wel niet meer zijn, ze blijft toch nog verbazen. Haar as wordt namelijk bewaard in een urne in de vorm van een grote Prozac-pil, een antidepressivum. Volgens haar broer Todd was het haar favoriete voorwerp.

Carrie Fisher en haar moeder Debbie Reynolds werden donderdag in intieme kring begraven. Het werd een bijzondere plechtigheid, niet alleen omdat er heel wat andere bekende actrices zoals Gwyneth Paltrow, Meryl Streep en Meg Ryan present waren, ook de urne waarin haar as wordt bewaard, spreekt tot de verbeelding. Haar broer Todd werd namelijk gespot met in zijn handen een grote Prozac-pil. Die werd bij de kist van Debbie gevoegd die liever begraven wou worden.

Naar verluidt was die grote pil het favoriete voorwerp van Carrie. "Het is iets wat ze jaren geleden had gekocht. Ze hield ervan en het stond in haar huis", vertelt Todd. "Billie (haar dochter) en ik konden niets beter vinden dat meer gepast was. We hadden het gevoel dat ze dat ideaal gevonden zou hebben. Ze zijn nu samen hier en in de hemel en daar zijn we ok mee."