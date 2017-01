Witsel verdedigt zich na transfer: “Ik weet dat een euro een euro is”

Axel Witsel trekt naar het Chinese Tianjin Quanjian. Die keuze kwam hem op veel kritiek te staan, aangezien hij het lucratieve aanbod verkoos boven een transfer naar Juventus. De middenvelder schudt echter alle kritiek van zich af. “Het is de beste keuze, voor mij en mijn familie”, klinkt het in De Tijd.

De cijfers die de ronde doen zijn gigantisch: achttien miljoen euro netto per jaar. “Maar die cijfers kloppen niet”, beweert Alain Goblet, die de belangen van Witsel verdedigt. “In de werkelijkheid liggen de bedragen veel lager.” Hoeveel hij ook zal verdienen, duidelijk is dat de Rode Duivel er niet armer van wordt. Dat beseft hij ook. “Het was een moeilijk beslissing, want de onderhandelingen met Juventus waren bijna rond. Maar tegelijk was het Chinese bod zo hoog, dat het niet te weigeren viel. Ik heb ook uitgezocht of Tianjin een stad is waar ik met mijn gezin wil leven. Dit was de beste keuze.”

Meteen nadat de transfer aangekondigd werd, klonk het overal dat Witsel zich sportief zou gaan begraven. Ook dat spreekt hij tegen.”Toen ik naar Zenit vertrok, zei men ook dat ik voor het geld koos en me zou begraven. Ik heb bewezen dat ik mijn niveau kon behouden. Ik ga er ook alles voor doen om bij de Rode Duivels te blijven spelen. De bondscoach selecteert niet op basis van de club waar iemand speelt, maar op basis van de vorm. Dit is niet het einde van mijn carrière.”

Blijft Witsel Rode Duivel? Foto: Photo News

“Verschil met Juve was te groot”

Bij Juventus lag er een loon van zes miljoen euro per jaar klaar voor Witsel. Vele criticasters vroegen zich dan ook af of dat niet genoeg was. “Met het geld dat ik zal verdienen, kan ik mijn familie financiële zekerheid bieden. Niet alleen vandaag, maar ook voor de volgende generaties. Bij Juventus zou ik ook goed mijn boterham verdiend hebben, maar het verschil was groot. Te groot. Niemand weet wat er de volgende jaren gebeurt. Eén blessure en het kan over zijn. Soms passeert een trein maar één keer. Ik zal deze stap niet betreuren.”

Witsel krijgt al enkele jaren ettelijke miljoen op zijn bankrekening gestort, maar hij stelt dat hij daardoor niet veranderd is. “Ik weet waar ik vandaan kom. Ik heb nog steeds dezelfde vrienden als tien jaar geleden en was vorige nog in mijn geboortestreek. Ik leef niet in een ivoren toren. Mijn ouders hebben er alles aan gedaan om voldoende eten op tafel te krijgen. Dat was niet altijd gemakkelijk. We hadden het niet breed. Niet dat we in armoede leefden, maar ik weet dat een euro een euro is.”

Toekomstplannen

Nog een reden om naar China te verhuizen is Lindsky Aviation, het luchtvaartbedrijf waar Witsel al 750.000 euro in investeerde. “In China liggen er enorme kansen, ook dat speelde mee. Ik kan daar iets betekenen voor het bedrijf.” Ghamal Khaldi, huidig CEO van het bedrijf, vult aan. We wisten eerder al dat onze toekomst daar lag. Het is een markt van 1,4 miljard inwoners en de middenklasse wordt steeds vermogender.” Witsel heeft overigens al plannen voor na zijn carrière. “Ik hoop CEO te worden van Lindsky. En ik wil mijn pilotenbrevet halen.”