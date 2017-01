Sven Nys niet te beroerd om banden op te pompen op BK veldrijden

Hij mag dan wel zelf op pensioen zijn, het BK veldrijden is voor Sven Nys nog steeds “werkendag”. Zaterdag was hij al vroeg present om zoonlief Thibau met raad en daad bij te staan. En de Kannibaal was niet te beroerd om de banden op te pompen na de gezamenlijke verkenning.

Volg hier LIVE het BK veldrijden in Oostende!

Bij de eerstejaars nieuwelingen (start om 12u) is het vandaag uitkijken naar de prestatie van Thibau Nys. De zoon van Sven behoort binnen zijn leeftijdscategorie tot het kransje favorieten.

Bij de beloften (zondag 11u) beschikt Telenet-Fidea over de beste papieren nu Eli Iserbyt bij de profs moet starten. Uittredend kampioen Thijs Aerts zal wel moeten afrekenen met ploegmaat en Europees kampioen Quinten Hermans. Bij de vrouwen (zondag 13u30) ten slotte lijkt een achtste ­opeenvolgende titel voor Sanne Cant voor de hand te liggen. Bij de mannen elite (zondag 15u) is titelverdediger Wout Van Aert de te kloppen man.