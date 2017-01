Game Boy wordt binnenkort weer op de markt gebracht

Een Game Boy. Wie kind was in de jaren negentig heeft er waarschijnlijk ooit nog mee gespeeld. Voor de nostalgische liefhebbers is er nu ook fantastisch nieuws, want de spelcomputer wordt binnenkort weer op de markt gebracht.

Het bedrijf Retro-Bit is van plan om de originele draagbare console nieuw leven in te blazen. Op de nieuwe zogenaamde Super Retro Boy zouden de spelletjes voor de Game Boy, Game Boy Color en Game Boy Advance gespeeld kunnen worden.

De spelcomputer zal er exact uitzien als de eerste Game Boy, uitgebracht in 1989. Verder zal het toestel een oplaadbare batterij hebben in plaats van vier AA-batterijen. Het scherm krijgt ook een upgrade en zal zo krasvrij blijven.

De Super Retro Boy zal in augustus 2017 op de markt zijn voor 80 dollar (75 euro) in Noord-Amerika. Wanneer het toestel in Europa zal verschijnen, is nog niet geweten.