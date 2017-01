OVERZICHT. 30 binnen- en buitenlandse tv-series om naar uit te kijken in 2017

De komende weken en maanden worden er heel wat nieuwe tv-series op de wereld losgelaten. De ene al beter dan de andere. Daarom maakten wij alvast een overzicht met enkele titels om naar uit te kijken. Van terugkerende ronkende namen tot verrassende nieuwkomers.

BINNENLAND

Amigo’s

Wat? Een combinatie van misdaad, humor en drama. Vijf gedetineerden sluiten een pact in de gevangenis: eens ze weer vrij zijn, gaan ze samen een restaurant opstart. Dat “rechte pad” ligt echter bezaaid met hindernissen.

Met? Jurgen Delnaet, Johny Voners, Wouter Hendrickx, Kürt Rogiers, Sahin Avci...

Wanneer op tv? Vanaf maandag 16 januari (om 21.30 uur) op VTM.



Beau Séjour

Wat? Kato moet haar eigen moordzaak oplossen. Enig probleem: ze is dood. Gaandeweg ontdekt Kato dat er vijf mensen zijn die haar wél nog zien en horen. Sommigen van hen kent ze, anderen niet. Wat is er met haar gebeurd op de avond van haar dood?

Met? Lynn Van Royen, Johan Van Assche, Inge Paulussen, Kris Cuppens...

Wanneer op tv? Vanaf 1 januari elke zondag op Eén.



Chaussée d’Amour

Wat? Diepgaand karakterdrama, met een rauw en donker kantje. Wanneer het huwelijk van Sylvia instort en de schuldenberg groeit, trekt ze noodgedwongen in het bordeel dat ze erfde van haar vader.

Met? Tiny Bertels, Ruth Becquart, Josse De Pauw, Dirk Roofthooft, Kadèr Gürbüz...

Wanneer op tv? Vanaf februari op Vier.



Zie mij graag

Wat? Een feel-goodreeks die de kijker zal doen lachen en snotteren tegelijk. Na het bedrog van haar man zet Anna een punt achter hun huwelijk en probeert ze haar leven opnieuw op de goede rails te zetten. Maar hoe?

Met? Alejandra Theus, Stan Van Samang, Tine Embrechts...

Wanneer op tv? Later dit voorjaar op Eén.

BUITENLAND

24: Legacy

Wat? Geen Jack Bauer meer in deze spin-off van 24, maar wel Eric Carter, een oorlogsheld die terugkeert naar de VS maar daar geconfronteerd wordt met zijn problematische verleden. Hij vraagt aan de CTU om zijn leven te redden en tegelijkertijd de grootste terreuraanval ooit in de VS tegen te houden.

Met? Corey Hawkins, Raphael Acloque, Anna Diop, Renah Gallagher...

Wanneer op tv? Vanaf 5 februari op de Amerikaanse zender Fox.



Big Little Lies

Wat? Gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty over het schijnbaar perfecte leventje van drie moeders. Geleidelijk aan wordt echter duidelijk dat niets is wat het lijkt.

Met? Absolute topcast met onder meer Shailene Woodley, Nicole Kidman, Reese Witherspoon en Alexander Skarsgård.

Wanneer op tv? Vanaf 19 februari op de Amerikaanse betaalzender HBO.



Emerald City

Wat? Een moderne interpretatie van de verhalen die geleid hebben tot de filmklassieker ‘The Wizard of Oz’.

Met? Gerran Howell, Adria Arjona, Vincent D’Onofrio...

Wanneer op tv? Vanaf 6 januari op de Amerikaanse zender NBC.



Game of Thrones (seizoen 7)

Wat? Een reeks die geen uitleg meer behoeft. Het fantasie-epos rond de Lannisters, de Starks en co is al jaren een van de best bekeken series ter wereld. Het zevende en voorlaatste seizoen zal niet anders zijn.

Met? Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage...

Wanneer op tv? De nieuwe seizoenen kwamen traditiegetrouw uit rond april, maar nu zal dat iets later zijn. Vermoedelijk in de zomer.



Legion

Wat? Niet alleen Netflix pakt uit met Marvel-series, ook Fox volgt in 2017. In deze serie - die zich afspeelt in de wereld van de X-Men - volgen we David Haller, een jongeman met enorme bovennatuurlijke krachten die ook een enorme tol van hem eisen.

Met? Dan Stevens, Mackenzie Gray, Scott Lawrence...

Wanneer op tv? Vanaf 8 februari op Fox (ook in België te zien).



Powerless

Wat? Een superheldenreeks, maar dan niet over superhelden. Deze komische serie focust op een verzekeringsbedrijf dat zich bezighoudt met de schade die superhelden achterlaten tijdens hun strijd voor het goede.

Met? Vanessa Hudgens, Atlin Mitchell, Danny Pudi, Alan Tudyk...

Wanneer op tv? Vanaf 2 februari op NBC.



Prison Break: Sequel

Wat? Zeven jaar later blijkt dat Michael Scofield nog leeft, maar zit toh wel opnieuw in de gevangenis zeker. Niet in de VS, maar in Jemen deze keer. Zodra zijn broer Lincoln en zijn vriendin Sara op de hoogte zijn van de verrijzenis , doen ze er alles aan om hem uit de gevangenis te bevrijden.

Met? Een groot deel van de originele ‘Prison Break’-cast keert terug: Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies...

Wanneer op tv? Vanaf maart op Fox.



Purity

Wat? Een verfilming van de gelijknamige bestseller van Jonathan Franzen met niemand minder dan ‘James Bond’ Daniel Craig in een hoofdrol. Het verhaal: een jonge vrouw sluit zich aan bij een groep activisten en begint een wereldwijde zoektocht naar haar vader.

Met? Daniel Craig.

Wanneer op tv? “Ergens” in 2017 op de Amerikaanse betaalzender Showtime.



Sneaky Pete

Wat? Een misdaaddrama met Bryan Cranston uit ‘Breaking Bad’ als producer. De hoofdrol gaat naar Giovanni Ribisi, die in de huid kruipt van een pas vrijgelaten oplichter die de identiteit van zijn celgenoot Pete overneemt.

Met? Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Shane McRae...

Wanneer op tv? Vanaf 13 januari op Amazon.



Taboo

Wat? Werd er de afgelopen jaren een film genomineerd voor een Oscar, dan was de kans groot dat Tom Hardy er een rol in speelde. De Britse rasacteur probeert het nu op het kleine scherm met Taboo, een miniserie over een avonturier die zijn eigen scheepvaartimperium uitbouwt in het begin van de negentiende eeuw.

Met? Tom Hardy, Leo Bill, Oona Chaplin...

Wanneer op tv? Vanaf 7 januari onder meer op BBC One.



The Blacklist: Redemption

Wat? Een spin-off van de serie ‘The Blacklist’, waarvan bij ons al enkele seizoenen te zien waren op Vier. Geen topcrimineel Raymond Reddington, maar Susan Hargrave. Samen met Tom Keene - een personage dat ook al in de originele reeks voorkwam - wert ze voor een geheime organisatie die dingen

Met? Famke Janssen, Ryan Eggold, Edi Gathegi...

Wanneer op tv? Vanaf 23 februari op NBC.



The Deuce

Wat? Het feit dat David Simon van ‘The Wire’ het scenario geschreven heeft, is al reden genoeg om uit te kijken naar deze HBO-serie met James Franco in een hoofdrol. Dat het over de opkomst van de porno-industrie in de jaren 70 en 80 gaat, heeft daar absoluut niets mee te maken.

Met? James Franco, Maggie Gyllenhaal, John Druzba...

Wanneer op tv? “Ergens” in 2017.



The Leftovers (seizoen 3)

Wat? Het laatste seizoen van de topserie over een wereld waarin plots twee procent van de mensheid van de aardbol verdwenen is.

Met? Justin Theroux, Amy Brenneman, Liv Tyler...

Wanneer op tv? Vanaf april op HBO.



Time After Time

Wat? Een sciencefictionserie van de maker van The Vampire Diaries. De serie focust zich op de Britse schrijver H.G. Wells - bekend van onder meer The War of the Worlds, The Invisible Man en The Time Machine - die met zijn tijdmachine in het moderne Manhattan terechtkomt, waar hij op seriemoordenaar Jack The Ripper jaagt.

Met? Freddie Stroma, Will Chase, Jennifer Ferrin...

Wanneer op tv? “Ergens” in 2017 op ABC.



Twin Peaks

Wat? Wie vermoordde Laura Palmer? Begin jaren negentig was zowat iedereen in de ban van de mysterieuze serie ‘Twin Peaks’. Of ook de versie van 2017 - volgens schrijver David Lynch gaat het niet om een remake - evenveel kan bekoren, is nog maar de vraag. Onder meer Kyle MacLachlan (Dale Cooper) en Mädchen Amick (Shelly Johnson) keren wel terug. Over het verhaal is nog niets bekend.

Met? Mädchen Amick, Dana Ashbrook, Sheryl Lee...

Wanneer op tv? Vanaf april op Showtime



When We Rise

Wat? Topregisseur Gus Van Sant (Elephant, Good Will Hunting, Milk) waagt zich aan een miniserie over de Stonewall-rellen in 1969 en de daaropvolgende strijd voor holebirechten in de VS.

Met? Guy Pearce, Mary-Louise Parker, Rachel Griffiths...

Wanneer op tv? Vanaf februari op ABC.



NETFLIX

A series of Unfortunate Events

Wat? In de filmversie kroop Jim Carrey nog in de huid van de ellendige Count Olaf, in de serie valt die eer te beurt aan Neil Patrick Harris, onder meer bekend als Barney Stinson in ‘How I Met Your Mother’. Benieuwd wat hij gaat doen met de drie weeskinderen die aan hem worden toegewezen.

Met? Neil Patrick Harris, Usman Ally, Matty Cardarople...

Wanneer op tv? Vanaf 13 januari.



G.L.O.W.

Wat? Na vrouwelijke gevangenen richt ‘Orange is the New Black’-bedenkster Jeni Kohan zich nu op vrouwelijke worstelaars in de jaren tachtig. G.L.O.W. staat voor Gorgeous Ladies of Wrestling.

Met? Britt Baron, Kim Gatewood, Rebekka Johnson...

Wanneer op tv? “Ergens” in 2017.



Godless

Wat? Frank Griffin, de schrik van het Wilde Westen, jaagt op Roy Goode, zijn voormalige partner die om een of andere reden zijn rivaal geworden is. Zijn jacht brengt Griffin - een rol van Jeff Daniels - in La Bella, een dorpje dat uitsluitend door vrouwen bewoond wordt.

Met? Jeff Daniels, Michelle Dockery, Jack O’Connell...

Wanneer op tv? “Ergens” in 2017.



Gypsy

Wat? De Australische steractrice Naomi Watts - al twee keer genomineerd voor een Oscar - speelt een therapeute die iets te betrokken raakt in het leven van haar patiënten.

Met? Naomi Watts, Billy Crudup, Karl Glusman...

Wanneer op tv? “Ergens” in 2017.



House of Cards (seizoen 5)

Wat? Een maand nadat Donald Trump officieel ingezworen wordt als president van de Verenigde Staten keert ook president Frank Underwood terug op het tv-scherm. Als het vijfde seizoen het vierde ook maar een beetje weet te evenaren, zitten we weer goed voor enkele uren binge-watchen.

Met? Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly...

Wanneer op tv? Vanaf 24 februari.



Iron Fist

Wat? Een Marvel-serie, hoe kan het ook anders? In dezelfde wereld als Jessica Jonges, Luke Cage en Daredevil duikt nu ook Danny Rand op. Een jongeman die de 'Iron Fist' kan oproepen en zo bovennatuurlijk sterk wordt. Kracht die hij nodig heeft als hij na vijftien jaar naar New York terugkeert om zijn familiebedrijf weer op te eisen.

Met? Finn Jones, Jessica Henwick...

Wanneer op tv? Vanaf 17 maart.



Mindhunter

Wat? Na 'House of Cards' slaan Netflix en 'Se7en'-regisseur David Fincher nog eens de handen in elkaar. Voor een serie over twee FBI-agenten die in het hoofd van seriemoordenaars proberen te kruipen om zo enkele moorden op te lossen. Ook Charlize Theron heeft zich als producer achter de serie geschaard.

Met? Jonathan Groff, Ana Torv, Holt McCallany...

Wanneer op tv? "Ergens" in 2017.



Orange is the New Black (seizoen 5)

Wat? Dat deze serie over een boel (en ja, het is soms echt een boeltje) vrouwelijke gedetineerden een wereldwijd succes is, bewijst het feit dat ze bij Netflix ook al een zesde én zevende seizoen bevestigd hebben. Een must, zeker niet alleen voor vrouwen.

Met? Taylor Schilling, Michael Harney, Kate Mulgrew...

Wanneer op tv? "Ergens" in 2017.



Santa Clarita Diet

Wat? Timothy Olyphant ('Deadwood') en Drew Barrymore ('Charlie's Angels') spelen Joel en Sheila, een koppel vastgoedmakelaars dat samen met hun puberdochter Abby in een buitenwijk van Los Angeles een tamelijk saai leven leiden. Tot Sheila "een dramatische veranderin"g doormaakt die hun leven in het teken zet van dood en destructie… "Maar dan op een positieve manier", luidt het bij de makers. Wij zijn benieuwd.

Met? Timothy Olyphant, Drew Barrymore, Liv Hewson...

Wanneer op tv? Vanaf 3 februari.



Stranger Things (seizoen 2)

Wat? Weinig reeksen maken zoveel indruk in een eerste seizoen als 'Stranger Things' vorig jaar deed. De serie speelt zich af in de jaren tachtig en draait rond de mysterieuze verdwijning van de twaalfjarige Will Byers. Als zijn drie jeugdvrienden een verdwaald meisje met psychokinetische krachten tegenkomen, weten ze dat er mysterieuze krachten in het spel zijn.

Met? Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard...

Wanneer op tv? "Ergens" in 2017.



Om in de gaten te houden:

'Maniac' met Jonah Hill en Emma Stone, 'Jack Ryan' (naar de boeken van Tom Clancy), 'Star Trek: Discovery' en 'Genius' (over het leven van Albert Einstein).