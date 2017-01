Nederlanders crashen massaal: zo komt dat

Bij ons zijn er zaterdagochtend ongeveer vijftien ongevallen gebeurd door de gladde wegen, in Nederland meer dan tweehonderd. Nochtans zijn het dezelfde temperaturen en is er ook in Nederland massaal gestrooid. Hoe komt dat dan?

"Het heeft alles te maken met het type asfalt dat ze in Nederland gebruiken", zegt VTM-weerman Frank Duboccage. "Op bijna alle snelwegen ligt er fluisterasfalt. Het voordeel is dat er daardoor geen regen op het wegdek ligt en dat je dus ook geen opspattend water hebt."

Het nadeel is dat er in al die gaatjes in het asfalt water blijft zitten, waardoor je echt op een ijslaag rijdt.