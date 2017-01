Serena Williams toont verlovingsring, maar die is niet wat je verwacht

Serena Williams (35) gaat trouwen en heeft op Instagram alvast een foto gedeeld van haar verlovingsring die ze van haar vriend Alexis Ohanian (33) kreeg. Hij is de oprichter Reddit en zit dus niet om wat poen verlegen, toch kreeg de tennisster geen uit de kluiten gewassen diamanten ring, wel eentje in de vorm van een... tortilla.

Serena Williams kondigde eind december aan dat ze in het huwelijksbootje zou stappen met Alexis Ohanian. Hoewel de tennisster maar weinig info over haar privéleven deelt op sociale media, was ze toch zo blij met de verloving dat ze wel een sneak peek gaf van haar ring op Instagram.

Geen blinkende diamant, maar wel een ring met daarop een gevulde maïstortilla. Het leek eerst een grapje, maar ze deelde ook nog een foto waarop ze de ring effectief lijkt te dragen.

Sneak peek. ??It was a corn tortilla of course in case you were wondering. Een foto die is geplaatst door Serena Williams (@serenawilliams) op 2 Jan 2017 om 1:06 PST