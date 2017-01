Koud bij ons? In deze (buur)landen is het nog veel erger

Geloof het of niet: maar dit is een foto die zaterdag werd genomen in Nederland. Meer bepaald in Houten (provincie Utrecht). Foto: EPA

De winter is in het land. Het is koud, de wegen liggen er glad bij en hier en daar ligt zelfs een dikke laag sneeuw. Maar eigenlijk valt het in België nog goed mee, zeker als je het vergelijkt met enkele andere (buur)landen. Een overzichtje:

POLEN

Een koudegolf met minima tot -25 graden heeft de voorbije twee dagen het leven gekost aan tien mensen. Sinds november stierven er door de aanhoudende vrieskou in het land zelfs 53 mensen. Sneeuw- en regenstormen hebben daarbovenop ook heel wat materiële schade aangericht. Volgens de voorspellingen zullen de temperaturen van minder dan -20 nog het hele weekend aanhouden.

NEDERLAND

Ook ellende heel dicht bij huis. Zaterdagochtend was er in ons land sprake van een tiental incidenten door de gladde wegen (waaronder één dodelijk ongeval), in Nederland waren er voor 7.30 uur al liefst 200 aanrijdingen geteld. Op de A58 tussen Roosendaal en Breda waren zelfs zo veel schuivers en glijpartijen dat de weg over een afstand van meer dan 20 kilometer helemaal dicht moest.

Gespot boven Glimmen: een ‘valstreepgat’. Een elliptische opening in wolken die gevormd wordt als de watertemperatuur in de wolken onder het vriespunt is, maar het water nog niet bevroren is wegens het ontbreken van deeltjes waarop ijskiemvorming plaatsvindt. Foto: EPA

ITALIË

Dat het kwik ook in vakantieland Italië ver onder nul kan duiken, bewijzen deze onderstaande foto’s van bevroren monumenten. In Napels is er zelfs zoveel sneeuw gevallen dat de werkzaamheden in de door aardbevingen getroffen gebieden sterk gehinderd worden.

De Vesuvius, volledig bedekt met een wit laagje. Foto: EPA

TURKIJE

Door een hevige sneeuwstorm ligt de Turkse grootstad Istanbul zaterdag helemaal lam. In de nacht van vrijdag op zaterdag is er ruim 40 centimeter sneeuw gevallen. Daardoor verloopt niet alleen het wegverkeer moeizaam, maar moesten er ook honderden vluchten worden geschrapt en de scheepvaart op de Bosporus - een van de drukste zeestraten ter wereld - onderbroken worden. Volgens de voorspellingen gaat het nog heel de dag sneeuwen en zal de temperatuur ook de komende dagen nog vlot onder het vriespunt gaan.

OOST-EUROPA

Koning Winter regeert ook in het oosten van Europa. In landen als Servië en Bosnië blijft de temperatuur ruim onder het vriespunt: overdag halen ze maxima van amper -11 graden. Door de barre omstandigheden loopt het verkeer in de knoop. Het ziet er niet naar uit dat het weer snel zal omslaan.

