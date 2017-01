Ndidi mag meteen starten bij Leicester City

Wilfred Ndidi krijgt van trainer Claudio Ranieri meteen een basisplaats bij Leicester City. De middenvelder kwam pas eerder deze week over van KRC Genk, maar mag zich dus meteen bewijzen.

Leicester neemt het in de FA Cup op tegen Everton, waar Romelu Lukaku start en Kevin Mirallas op de bank zit. The Foxes namen Ndidi drie dagen geleden over van Genk voor 17,7 miljoen euro. Dat bedrag kan door middel van bonussen nog oplopen tot 22 miljoen euro.

Ndidi moet bij de huidige landskampioen N’golo Kanté doen vergeten, die afgelopen zomer naar Chelsea trok.