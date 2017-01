Paniek om moslimextremisten in Hasselt, politie stelt mensen gerust

Hasselt - Op sociale media circuleert zaterdag het bericht dat er vrijdag moslimextremisten toegekomen zouden zijn in Hasselt. In hetzelfde bericht wordt er gewaarschuwd voor mogelijke aanslagen. “Er is geen reden tot paniek”, laat de politie weten via een persbericht.

Vrijdagavond kreeg de politie Limburg Regio Hoofdstad de melding dat er verdachte personen gesignaleerd werden in Hasselt. Hierbij werd de link gelegd met moslimextremisme. De politie heeft in de zaak onmiddellijk de nodige onderzoeksdaden gesteld en instanties verwittigd.

Uit het onderzoek blijkt dat er absoluut geen reden tot paniek is en er geen sprake is van een dreigende situatie in Hasselt.