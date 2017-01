Real Madrid op recordkoers na demonstratie tegen Granada

A flying start for @realmadrid in 2017 with 4 goals in 31 minutes! ?? pic.twitter.com/3eQzWZTFJf

Real Madrid heeft makkelijk gewonnen van laagvlieger Granada. Aan de rust stond De Koninklijke al 4-0 voor. Isco legde er twee tegen de touwen, Ronaldo en Benzema dikten aan. Na de pauze zette Casemiro de eindstand vast.

Amper twaalf minuten hield Granada, waar Mehdi Carcela ontbrak vanwege de Afrika Cup, stand. Dan begon het doelpuntenfestival voor de thuisploeg. Isco opende de score en zag binnen het kwartier ook Benzema raak treffen. Isco zorgde na een dik halfuur zelf voor de 4-0.

Na de pauze deed Real het rustiger aan. Enkel Casemiro scoorde nog na een vrije trap. Real is zo al 39 wedstrijden op rij ongeslagen. Daarmee evenaren Cristiano Ronaldo en co het Spaanse record van FC Barcelona. Donderdag kan Real alleen recordhouder worden in Spanje wanneer het voor de Copa del Rey op bezoek gaat bij FC Sevilla. Het absolute record in Europa is in handen van Juventus, dat onder Antonio Conte in 2011-2012 43 wedstrijden geen nederlaag slikte.

In de Primera Division is Real koploper met 40 punten. FC Barcelona, dat zondag op bezoek gaat bij Villareal, telt met evenveel gespeelde wedstrijden zes punten achterstand. Granada is voorlaatste met negen punten.