Commotie rond Trebel: Standard weigerde al vier keer bod AA Gent, middenvelder stuurt kat naar stage

Er is commotie ontstaan rond Standard-middenvelder Adrien Trebel. De man die net voor de winterstop zijn kapiteinsband moest afgeven aan Alexander Scholz, kwam niet opdagen voor de winterstage van zijn club. AA Gent-directeur Michel Louwagie zegt dat de Rouches Trebel aangeboden hebben in de Ghelamco Arena, maar sindsdien elk bod weigeren.

Adrien Trebel kwam niet opdagen voor het vertrek van Standard naar de winterstage in Marbella. AA Gent had een bod op de middenvelder gedaan en zag dat geweigerd worden. Tegen de zin van Trebel en zijn manager, die nu een transfer proberen afdwingen.

Michel Louwagie, algemeen directeur van AA Gent, reageerde op de zaak vanuit het Spaanse San Oliva. “Het is het vierde bod dat wij gedaan hebben bij Standard voor Trebel”, zei hij. “Wij hebben ons initiële bod al drie keer verhoogd. Ik was niet op de hoogte van het feit dat Trebel niet mee op stage ging met Standard. Wij kennen ook de omstandigheden en het dossier van wat er gaande is tussen Trebel en Standard niet. Maar wat ik wel eigenaardig vind, is dat Standard een drietal weken geleden Trebel zelf bij ons heeft aangeboden via een tussenpersoon. Sindsdien hebben we ons bod al drie keer verhoogd, maar men weigert het nog steeds. Ik kan moeilijk van hier inschatten of dit dossier nog rond gaat komen.”