Beringen -

Aan de Valkenlaan in Paal bij Beringen heeft een gasexplosie zaterdagnamiddag heel wat schade veroorzaakt. De buurt werd omstreeks 15.15 uur opgeschrikt door een luide knal. De oorzaak van de explosie is op dit moment nog niet duidelijk. Eén bewoner is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.