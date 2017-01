Moeskroen haalt Litouws international naar Le Canonnier

Luingne / Mouscron / Moeskroen / Dottignies / Dottenijs / Herseaux / Mouscron/Moeskroen / Dottignies/Dottenijs - Rode lantaarn Excel Moeskroen heeft zijn eerste wintertransfer afgerond. De Litouwse international Deivydas Matulevicius ondertekende op Le Canonnier een contract tot het einde van het seizoen, zo maakte de club zaterdag op zijn Twitter-account bekend.

De 27-jarige Matulevicius is een aanvaller die sinds vorige zomer bij het Roemeense Botosani aan de slag was. In vijftien wedstrijden was hij er goed voor drie doelpunten. Matulevicius heeft 29 caps voor Litouwen op zijn naam staan en daarin vond hij vier keer de weg naar de netten. De aanvaller moet bij Les Hurlus het scoringsprobleem oplossen. Met slechts 18 treffers in 21 wedstrijden heeft Moeskroen de slechtste aanval in eerste klasse.