Waaghals (5) negeert waarschuwingen van vader en gaat recht op skischans af

Een vijfjarige Amerikaanse waaghals sloeg tijdens het skiën de waarschuwingen van zijn vader in de wind en ging recht op een skischans af. De moedige Deegan stond voor de tweede keer op skilatten, maar waagde zich zonder verpinken aan de sprong toen hij ‘Powder Mountain’ in de Amerikaanse staat Utah afdaalde.

Zijn verontruste vader kon alleen maar met een bang hart toekijken hoe zijn zoontje enkele meters de lucht in ging en nadien uit zijn zicht verdween. Hij kwam uiteindelijk in de sneeuw terecht, en kwam er als bij wonder zonder kleerscheuren van af. Meer zelfs: de jongen was razend enthousiast over zijn sprong.

“Dat was geweldig”, schreeuwde een uitzinnige Deegan toen zijn vader hem vroeg of of alles goed was. “Ik heb het gedaan!”