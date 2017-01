EXCLUSIEF. Zo bereidde Sven Nys zijn zoon Thibau voor op BK (en zo vierden ze)

We hadden afgelopen week bij Sportwereld.be een voorgevoel dat het wel eens raak zou kunnen zijn voor Thibau Nys op zijn eerste Belgisch Kampioenschap veldrijden. En dus stuurden we onze videoreporter zaterdag in alle vroegte naar Oostende om zich een dag in het spoor van Sven en Thibau Nys te nestelen. Het leverde unieke en ontroerende beelden op van een onvergetelijke dag in de bekendste veldritfamilie van Vlaanderen.

” Hier ben ik heel blij mee”, reageerde Thibau Nys achteraf. “Uiteraard heb ik veel aan mijn papa te danken. We hebben samen gekozen met welke banden ik hier vandaag zou rijden, welke druk er in moest, hoe ik door het zand moest rijden, wanneer ik best op en af mijn fiets zou springen. Hij heeft me alles geleerd, ik ben hem daar heel dankbaar voor.”

Foto: Foto Kurt

“Zelf werd ik nooit Belgisch kampioen bij de nieuwelingen”, aldus vader Sven Nys na afloop. “Nu realiseert Thibau dit wel en dat is fantastisch natuurlijk. Het is heel moeilijk om te verwoorden wat ik nu voel. Uiteraard ben ik trots, maar ik was ook trots geweest indien hij op een vierde plek was geëindigd. Hij geniet van wat hij doet, hij vindt plezier in het fietsen en dat is voor mij als vader het belangrijkste. Zelf was ik altijd gestresseerd voor kampioenschappen, had ik een benauwd gevoel, voelde ik de druk. Na mijn pensioen dacht ik dat nooit meer te hebben en kijk, we zijn nog geen jaar later en dat gevoel is er opnieuw. Thibau is daarin helemaal anders, hij gaat er gemakkelijk mee om en rijdt gewoon zijn wedstrijd. Hij rijdt hier vandaag een fantastische koers en maakt het op een mooie manier af. Ik ben een hele trotse vader.”

