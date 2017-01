Arabieren willen geen 1,5 miljoen betalen voor Cyriac

KV Oostende nam gisteren zijn intrek in het luxueuze vijfsterrenhotel La Finca in het Spaanse Algorfa. In de namiddag was er meteen een intensieve training waarbij onder meer Gohi Bi Cyriac voluit ging. Zijn transfer naar het Midden-Oosten is helemaal van de baan. KVO vraagt 1,5 miljoen plus bonussen voor de spits die nog tot 2019 onder contract ligt en dat willen zelfs teams als Al Arabi en Al Hilal niet betalen. Cyriac was vorig jaar wel goed voor 14 doelpunten, maar zit dit seizoen nog maar aan vier treffers.