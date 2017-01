Act van bekende illusionist loopt bijna fataal af

David Blaine (43), een Amerikaanse goochelaar, heeft hoge ogen gegooid met een act die hem bijna zijn leven heeft gekost. Het fragment was vrijdagavond te zien op de Britse televisie.

Via een metalen kokertje, dat de man tussen zijn tanden hield, wou hij een kogel afweren die naar zijn mond werd geschoten. De koker zelf was omgeven door een rubber, om zijn tanden te beschermen.

Maar de slag van de kogel was zodanig hard, dat het rubber loskwam van de koker en recht naar zijn keelgat schoot. “Ik was er zeker van dat het rubbertje door de achterkant van mijn hoofd was gevlogen”, reageerde Blaine, die er met de schrik vanaf kwam.

De beelden van de stunt werden al in november gemaakt, tijdens een show in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas.

Sinds het voorval wil niemand de man nog assisteren met de stunt, uit schrik dat het opnieuw verkeerd gaat lopen. Maar zelf wil hij zijn act nog steeds opvoeren tijdens zijn komende wereldtournee.