“Leg profiel potentiële terroristen vast en ga er eindelijk eens mee aan de slag”

Neem de OCAD-lijst met alle 350 potentieel gevaarlijke jongemannen, destilleer er op basis van hun strafverleden een gezamenlijk profiel uit en ga met dat profiel aan de slag. In de hoop op beleidsniveau niet langer dezelfde fouten te blijven maken en complete ontsporing veel sneller te kunnen detecteren. Dat is “de warme boodschap” van Hans Bonte voor iedereen die professioneel met terrorisme te maken krijgt.

Salah Abdeslam? Een ontspoorde kruimeldief. Abdelhamid Abaaoud? Een geradicaliseerde draaideurcrimineel. De broers El Bakraoui? Ooit begonnen als straatboefjes en dealers. Het terugkerende verhaal van kleine diefstallen, drugsdeals, problemen thuis, problemen op school, korte gevangenisstraffen en een leven steeds verder buiten de maatschappij.

En telkens luidt het verhaal na de radicalisering, en in het allerslechtste geval een aanslag, dat ze weliswaar op een lijst stonden van het gerecht, maar helaas tussen de mazen van het net konden glippen. “Helaas”, zegt Bonte, “trekken we als maatschappij nooit de juiste lessen. Waarom niet structureel voorkomen dat jonge criminelen ooit potentiële terroristen of zware gangsters kunnen worden? Een beter sluitend systeem uitdenken heeft enkel winnaars.”

Taak: analyse

En dus komt de burgemeester van Vilvoorde, zelf als stad jarenlang getroffen door een mini-exodus van jonge Syriëstrijders, met “een warme boodschap aan iedere beleidsmaker die te maken krijgt met terrorisme”. Bonte doelt op iedereen: jeugdwerkers, jeugdmagistraten, jeugdrechters, onderzoeksrechters, het Orgaan voor de Dreigingsanalyse (OCAD), burgemeesters, regionale ministers bevoegd voor jeugdbeleid, minister van Justitie Koen Geens (CD&V), ...

Een positief bedoeld voorstel, geen kritiek aan bepaalde instanties, benadrukt Bonte. “We zitten met een gigantische databank aan gegevens van honderden jongeren die potentieel zware problemen kunnen veroorzaken. Gaande van geradicaliseerde criminelen tot zogenoemde Foreign Terrorist Fighters. Zo’n 350 namen die op de befaamde OCAD-lijst staan en waarvan we eigenlijk met wat reconstructiewerk de hele voorgeschiedenis kennen. Ik pleit dan ook voor een grondige analyse van al die voorgeschiedenissen om tot één anoniem profiel te komen”, zegt Bonte. “Zo krijgen we een duidelijk beeld van hoe een specifiek type kan worden wie hij wordt en waar we als maatschappij vergaten in te grijpen en dus tekortschoten.”

Doel: een beter jeugdbeleid

“Met dat profiel kunnen beleidsmakers dan aan de slag en kunnen er noodzakelijke beleidsmatige veranderingen aangebracht worden.” Bonte doelt op een jeugdrechter die anders kan oordelen, politici die een beter functionerend jeugdbeleid kunnen uittekenen, gevangenissen die ontspoorde draaideurcriminelen extra kunnen opvolgen of justitie die meer kan inzetten op preventie een opvolging. “Met zijn allen op basis van dat geanalyseerde profiel komen tot een beter jeugdbeleid en minder ontsporing, dat moet het doel zijn”, aldus Bonte.