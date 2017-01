Socialisten werken aan nieuwe voorstellen, en halen daarvoor tegenwoordig de mosterd ook bij ondernemers

SP.A-voorzitter John Crombez: “Een sociaaldemocratische partij is er ook voor de werkgevers”. Foto: ISOPIX

De tijd dat SP.A alleen de partij was van de arbeiders en alleen haar mosterd haalde bij de vakbonden, is helemaal voorbij. Op uitdrukkelijke eis van SP.A-voorzitter John Crombez werden de banden met de werkgevers aangehaald. “Een sociaaldemocratische partij is er ook voor werkgevers en ondernemers.”

Voka, Unizo, het Verbond voor Belgische Ondernemingen, Agoria, een voor een werden de werkgeversorganisaties de voorbije weken en maanden aangezocht door SP.A-parlementsleden. Niet om hen te overtuigen van de partijstandpunten, wel om met hen in discussie te gaan en nuttige ideeën over te nemen in het SP.A-programma. Zelfs met de denktank Itinera werd gepraat, nochtans ooit door SP.A-parlementslid Dirk Van der Maelen een “overduidelijke neoliberale lobbymachine” genoemd.

Het is een stevige stijlbreuk voor de socialistische partij, zegt SP.A-voorzitter John Crombez. “De afgelopen weken en maanden zijn we in discussie gegaan met burgers, vakbonden, mutualiteiten, maar ook met werkgevers en ondernemers. Heel breed, met open vizier en zonder vooroordelen of vastgeroeste dogma’s”, benadrukt Crombez. Die gesprekken liggen aan de basis van een hele reeks nieuwe voorstellen waar de SP.A mee gaat uitpakken.

“Uitgangspunten volledig herdenken”

Volgens de SP.A-parlementsleden hamerde Crombez sterk op het specifiek betrekken van ondernemers en werkgeversorganisaties. En levert het ook op. “Ik stel dat onder meer vast voor het thema mobiliteit”, zegt Joris Vandenbroucke, SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement. “Ook onze bedrijven liggen dag en nacht wakker van de files, het zou zot zijn om niet met hen te praten.”

Die brede aanpak noemt Crombez niet meer dan logisch. “Nu hoor je telkens weer dat het systeem onbetaalbaar wordt. We moeten onze uitgangspunten grondig herdenken, zodat we ons systeem kunnen redden in plaats van af te breken.”

De gesprekken met de bedrijven kunnen niet alleen frisse ideeën opleveren, ze moeten ook de haalbaarheid van de SP.A-voorstellen een duw in de rug geven. “Het is belangrijk dat ook de bedrijven zuurstof krijgen”, zegt Vandenbroucke. “Een sociaaldemocratische partij is er ook voor werkgevers en ondernemers.”