Serieverkrachter misbruikte minstens 14 escortdames: zo kon hij jarenlang ongestoord toeslaan

Heusden-Zolder - Drie jaar lang durfden tal van misbruikte Limburgse escortdames niet naar de politie stappen. Uit schrik voor hun verkrachter, die hen boekte, meesleurde naar het Vogelsanck-bos en hen daar aanrandde. Onlangs kon hij toch ontmaskerd worden. Het gerecht vreest meer dan veertien slachtoffers.

Is de man uit Heusden-Zolder een serieverkrachter die in absolute aantallen het seksueel misbruik gepleegd door Ronald Janssen overstijgt? Het Hasseltse gerecht vreest van wel. Volgens onze informatie beweren intussen al veertien jonge vrouwen dat ze de voorbije drie jaar door hem misbruikt zijn. Telkens gaat het om escortdames, telkens was zijn werkwijze dezelfde. De man, een late twintiger, kwam met de vrouwen in contact via online escortservices. Er volgde een chatgesprek op internet, er werd een bedrag afgesproken en een plaats van afspraak. De man koos steevast voor Vogelsanck, een natuurdomein in Heusden-Zolder. De man gaf aan fan te zijn van seks in de natuur en de escortdames stemden daarmee in.

Verkracht, beroofd, bedreigd

Eenmaal in het Vogelsanck-bos werden de vrouwen echter misbruikt en nadien vaak ook nog beroofd en bedreigd. Geen van de jongedames vond de voorbije jaren de moed om naar de politie te stappen. De angst regeerde.

Begin december, na een nieuwe verkrachting, gebeurde het dan toch. Een van de dames sloeg alarm en lichtte haar baas in. Waarna de man op vijf december thuis werd opgepakt en later ook aangehouden door de onderzoeksrechter. “Intussen zijn er veertien klachten van verkrachting binnengelopen”, klinkt het bij het Limburgse gerecht. Speurders vermoeden dat er nog slachtoffers rondlopen en doen een oproep om ook naar de politie te stappen. Of hij de feiten bekent, is niet geweten.

Niet achter tralies

Intussen loopt de serieverkrachter met een enkelband rond, wat betekent dat hij onder geen enkele voorwaarde zijn huis uit mag. Maar hij zit dus niet in de cel, tot verbazing van zijn slachtoffers en tot grote onvrede van het Limburgse gerecht. Er werd dan ook beroep aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer die afgelopen vrijdag oordeelde dat een enkelband volstond. “Gezien de aard van de feiten, menen wij toch dat zijn plaats momenteel in de gevangenis is”, klinkt het bij het Limburgse gerecht.