Man schept op in walgelijke Facebookpost: “Dit is mijn vriendin. Ik bedrieg haar en sla haar elke dag”

Werken mocht ze niet meer. Afspreken met haar vrienden was al helemaal uit den boze. Atlanta Hammond (21) uit het Engelse plaatsje Braintree werd jarenlang geconfronteerd met fysiek geweld. Iets waar haar gewelddadige ex-partner maar al te graag over opschepte op Facebook.

Atlanta ontmoette Halil Cetinkayali voor het eerst in 2013. Ze was toen amper achttien jaar oud. Hij was er al dertig. In het begin was alles rozengeur en maneschijn. Hij behandelde haar als een prinses. Maar als snel sloegen de stoppen door.

Haar vriend werd steeds gewelddadiger en gebruikte dagelijks fysiek geweld. Zij mocht van hem haar vrienden niet meer zien en moest zelfs haar job opgeven.

“Eén verkeerd woord, een kort antwoord geven of tegen de verkeerde mensen praten. Het was genoeg om slagen te krijgen”, zegt Atlanta aan The Sun. “Als ik bij een vriendin thuis was, belde hij me constant. Mannelijke vrienden waren helemaal uit den boze. Uiteindelijk mocht ik zelfs alleen nog m’n moeder zien. Hij kocht me dan een goede concealer om mijn blauwe plekken te verbergen.”

Neergestoken

Toen Atlanta op een dag de moed bijeen had geraapt om haar gewelddadige vriend te verlaten, betrapte hij haar op het moment dat ze in de taxi wou stappen. Hij greep haar bij de keel en stak haar met een mes in de heup.

Een aanval die de jonge vrouw ertoe aanzette de politie te verwittigen. Halil werd uiteindelijk gearresteerd, maar in juli 2014 weer vrijgelaten met een enkelband. Hij had zo veel macht over haar dat hij haar had kunnen overtuigen om de klacht weer in te trekken.

“Ik sla haar iedere dag”

Foto: Facebook

Maar na zijn vrijlating confronteerde hij Atlanta met een filmpje dat hij online zou gooien. Daarin was te zien hoe hij haar verkrachtte terwijl zij aan het slapen was. Atlanta besliste hem daarom op haar beurt te confronteren met wat hij haar had aangedaan. Ze stuurde hem alle foto’s van haar verwondingen door.

Alleen was Halil niet afgeschrikt door de beelden. Meer nog, hij postte ze zelfs op Facebook. “Dit is mijn vriendin. Ik sla haar iedere dag en bedrieg haar al twee jaar”, schreef hij erbij.

Na die walgelijke post verbrak Atlanta alle contact. Maar toen ze op een gegeven dag terug thuiskwam van het werk, lag hij plots op haar bed. Hij liep haar achterna de straat op en viel haar aan op klaarlichte dag. Toen de buren de politie belden, werd Halil opnieuw gearresteerd.

In april 2016 werd Halil veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan negentien jaar. Naar verluidt had hij zichzelf al die tijd een valse naam aangemeten en werd hij al enige tijd gezocht door de politie.