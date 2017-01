Dit meisje ontmoette haar dubbelganger, maar daar bleef het niet bij

Toen de Amerikaanse Santana Gutierrez (17) in september in een winkelcentrum liep, werd ze aangesproken door een meisje dat sprekend op haar leek. De tieners gingen samen op de foto, die meteen massaal werd gedeeld op Twitter. Door enkele reacties werd het verhaal deze week zo mogelijk nog vreemder.

De zeventienjarige Santana was in september vorig jaar per toeval in het winkelcentrum waar haar dubbelgangster aan het werk was voor de liefdadigheidsorganisatie ‘Save the Children’.

“Het was een ongelooflijk toeval dat ik dat meisje ontmoet heb”, zegt ze aan BuzzFeed. “Ik ga normaal gezien naar een ander winkelcentrum dichterbij, maar ik moest deze keer in een Apple Store zijn. Daarom reed ik naar de Fashion Valley Mall verderop.”

Toen Atlanta aangesproken werd door Isobel kon ze maar één ding denken: wat lijkt zij toch hard op mij. En ook het andere meisje zag de gelijkenissen.

Foto

De meisjes gingen samen op de foto en wisselden contactgegevens uit. Santana zette de foto uiteindelijk op Twitter, en sinds september haalde die meer dan 36.000 likes.

Via Twitter werd het verhaal deze week bovendien nog vreemder. Iemand antwoordde namelijk dat ze een vriendin had die ook sprekend op de twee meisjes leek. “Ik wist niet wat er aan de hand was”, zegt Santana. “Ik toonde de foto zelfs aan mijn ouders, voor het geval er iets was dat ik moest weten. Maar ze zeiden dat we geen enkele familieband hadden. Zo vreemd.”

Kort daarna dook er zelfs nog een foto op van een meisje dat op de andere drie leek. Enkele Twitteraars deelden ook foto’s van de actrices Samantha Boscarino en Auli’i Cravalho, die eveneens buitengewone gelijkenissen vertonen.