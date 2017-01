Deze vrouw kon niet verkroppen dat ze nooit de Lotto won, dus greep ze drastisch in

De politie heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Pennsylvania. Maandenlang bedreigde ze de werknemers van de staatsloterij omdat ze het kansspel nooit won.

De dreigementen begonnen in april vorig jaar. Wat begon als enkele “lastige” telefoontjes, escaleerde al snel in een “genadeloze” stroom van vijandige en seksueel expliciete berichten aan het adres van de staatsloterij in Pennsylvania.

Towanda A. Shields (47) was ervan overtuigd dat het feit dat ze de lotto nooit won, het resultaat was van een groot complot. De cijfers die zij gekozen had, verschenen naar haar mening namelijk enkel in de andere Amerikaanse staten. Zij vond dan ook dat de loterij haar geld verschuldigd was voor alle spelletjes die ze verloren had.

“De meeste mensen weten dat de kans klein is om de lotto te winnen”, zegt politieonderzoeker Robert Appleby. “Maar zij had het gevoel dat ze gemaakt was om de geldprijs in de wacht te slepen. Haar dreigementen kan je niet bekijken als iemand die gewoon haar woede ventileert. Iemand die mensen zo lang stalkt, is vermoedelijk in staat om nog verder te gaan.”

De politie heeft daarom dinsdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Shields. Ze hopen haar zo snel mogelijk te kunnen arresteren.