Bekende winkel voert plus-sizemodel op, maar verkoopt geen grote maten

Urban Outfitters heeft zopas een promocampagne gelanceerd waarin het modellen van allerlei pluimage opvoert. Zo maakt naast een transgender, een lesbienne, een homo en enkele zwarte modellen ook een plus-sizemodel deel uit van de 'Class of 2017'. Alleen is er één probleempje, de T-shirt die ze draagt is niet eens in dergelijke grote maat te koop in de winkelketen.

Het was online magazine Revelist die opmerkte dat plus-sizemodel Barbie Ferreira in de campagne 'Class of 2017' een T-shirt draagt in een maat die online en in de winkels van Urban Outfitters zelf niet beschikbaar is. Hoewel de keten eerst veel lof kreeg voor de campagne die bulkt van de diversiteit, wordt dat nu alweer teniet gedaan door de kritiek op de "hypocriete houding" van de winkelketen.

Volgens Revelist draagt Ferreira in de foto's en filmpjes namelijk een T-shirt van het merk Hanes die bij Urban Outfitters verkrijgbaar is tot maat L. Die maat heeft echter maar een omtrek van 83 centimeter terwijl die van het model 85 centimeter bedraagt. Zij zou dus onmogelijk in eentje passen waardoor zelfs het model dat er in poseert die niet zou kunnen kopen bij Urban Outfitters. Opvallend genoeg biedt Hanes het kledingstuk in kwestie zelf wel aan in maten tot XXL.

Ondertussen heeft het Amerikaanse bedrijf ook al gereageerd op de kritiek. "We zijn blij dat we in deze campagne een diverse cast van creatievelingen kunnen opvoeren. We bieden wel XL-maten aan bij bepaalde kledingstukken en zijn bezig met dat aanbod uit te breiden. We erkennen dat het invoeren van grotere maten een stap in de goede richting is en we zijn er druk mee in de weer", klinkt het in een mededeling.

"Be you. If you're soulful, be soulful. If you are loud, be loud." Get to know the #UOClassof2017 in their own words on the UO Blog. #UOonYou Een foto die is geplaatst door Urban Outfitters (@urbanoutfitters) op 6 Jan 2017 om 1:00 PST

;D on set for @urbanoutfitters Een foto die is geplaatst door barbie ferreira not nox (@barbienox) op 3 Jan 2017 om 1:12 PST