Roze muren in huis? Om deze frappante reden koos Kendall Jenner ervoor

Roze is hip, maar dat is niet de reden waarom Kendall Jenner (21) zonet de muren in haar huis in die kleur heeft laten verven. Ze maakte in een blogpost bekend dat een specifieke tint roze er namelijk voor zou zorgen dat haar eetlust wordt afgeremd.

Kendall Jenner deelde op Instagram een foto van haar kerstboom tegen een roze achtergrond. De muren van haar huis heeft ze zonet roze laten schilderen en daar had ze een goede reden voor. In een recente blogpost vertelt ze hoe ze op het idee kwam. "Er zit een grappig verhaal achter. Enkele van mijn vrienden waren een tentoonstelling gaan bezoeken en hadden daar een roze muur gezien met een uitleg over de bijzondere keuze voor die kleur. Baker-Miller roze is de enige kleur waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het je kalmeert en je honger onderdrukt. Ik dacht meteen 'dit moet ik in mijn huis hebben'!" En zo geschiedde.

Maar is daar ook iets van aan? De wetenschappelijke bewijzen lijken in elk geval in die richting te wijzen. Onderzoek uit de jaren 60 maakte duidelijk dat bepaalde tinten roze ervoor zorgen dat je minder vijandigheid voelt en ze de hartslag kalmeren. Een studie van de Johns Hopkins University toonde dan weer aan dat Baker-Miller inderdaad de eetlust zou afremmen.

Blauwe borden

Roze zou zelfs niet de enige kleur zijn die daarbij helpt. Een onderzoek dat werd gepubliceerd in 'Appetite' toonde ook al aan dat mensen die eten in blauw licht of van blauwe borden ook geneigd zijn minder honger te hebben. Meer specifiek onderzoek is in elk geval nog nodig, maar die roze muren kunnen in elk geval geen kwaad als je nog op zoek bent naar een manier om die extra feestkilo's kwijt te spelen.