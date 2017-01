Van 3.000 voor Christus tot nu: de geschiedenis van onze gefaalde pogingen om ons aan onze goede voornemens te houden

Heeft u het moeilijk om uw goede voornemen om fit te raken vol te houden? Denkt u aan opgeven? Of heeft u de handdoek nu al in de ring gegooid? Geen nood, u bent lang niet alleen. Een korte geschiedenis van de mensheid die er niet in slaagt in vorm te blijven.

Het is weer januari. Tijd om te boeten voor de decadentie van december en om nog maar eens goede voornemens te maken. En het voornemen dat met voorsprong het meest gemaakt - en het snelst weer opgegeven - wordt, is zonder twijfel “fit proberen te raken”.

Het bewijs: in januari schiet het aantal leden van zowat elke fitness de hoogte in, om in februari alweer fors te dalen. “Het businessmodel van de fitnessindustrie - wereldwijd goed voor een omzet van 80 miljard dollar - is zefls afhankelijk van die jaarlijkse gezamenlijke oprisping van hoop”, luidt het bij de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

Diezelfde markt probeert dan ook wanhopig om elk jaar met nieuwe gadgets op de proppen te komen die onze trainingen effectiever en makkelijker maken. Er worden miljoenen gespendeerd aan de research en de ontwikkeling van tientallen toestellen en apparaatjes, maar toch hebben wij het elk jaar opnieuw moeilijk om die oefeningen te blijven doen, om dat voornemen langer dan enkele weken vol te houden.

Hoe komt dat? Wall Street Journal-journalist Keith Blanchard wierp een blik op onze geschiedenis en kwam tot volgend antwoord:

Van 3.000 voor Christus tot de middeleeuwen

Antieke buikspieren

“Aan fitness doen is een modern fenomeen. Voor de antieke M/V was in topconditie verkeren een absolute noodzaak om te overleven. De ‘apparaten’ van dienst waren speren, knuppels en stenen, waarmee herhaaldelijk gestoken en geworpen werd. Er lag ook een stevige nadruk op cardio en sprintjes trekken. Om je avondeten te bemachtigen of om te vermijden dat je avondeten werd.”

“Samen met de beschaving kwam ook de regelmatige fysieke training: in de vorm van (het voorbereiden op) oorlog. De originele Olympische Spelen van de Oude Grieken draaide rond sport, maar toch was ook de militaire focus nooit ver weg bij disciplines als strijdwagenracen, worstelen, boksen, speer- en discuswerpen en langeafstandslopen (met uitrusting en schild). Naarmate de eeuwen vorderden, werd het werk voor niet-militairen steeds minder belastend. En dat had zo zijn gevolgen voor onze lichamen.”

Foto: shutterstock

Van 1750 tot 1950

Sterke mannen op het voorplan

“De vrijgekomen vrije tijd - in de delen van de wereld die het zich konden veroorloven - begonnen door te wegen in de gezondheid van de gemiddelde persoon. Om ziektes te bestrijden legden dokters de nadruk op intensieve lichaamsbeweging. Beroemdheden als Ernest Hemingway en Theodore Roosevelt creëerden daarbij ook nog het beeld van sterke, moedige mannen. Worstelaars en boksers (zonder handschoenen) lokten enorme aantallen toeschouwers, circusmannen trokken treinwagons voort met hun tanden en studenten keken vol verwondering op naar beroemde atleten.”

“Tegen de twintigste eeuw beschreven de media massaal de voordelen van fitness aan de gewone werkmens. Charles Atlas bouwde in de jaren twintig een imperium uit door de “dikke zwakkelingen” te viseren in reclamecampagnes achteraan stripverhalen. Daarna was het aan Jack LaLanne, Amerika’s meest gespierde fitnesscoach, om de bevolking uit te dagen. Ene Arnold Schwarzenegger nam de handschoen op. Om ze vervolgens op te eten.”

Foto: *

Van 1960 tot 1980

De opkomst van de fitnessclubs

“Het is natuurlijk niet al spieren wat de klok slaat. In 1968 publiceerde de Amerikaanse dokter Kenneth Cooper een video waarin hij de voordelen van aerobics promootte. De wereld was meteen verknocht. Rond diezelfde periode veroverde ook het Nieuw-Zeelandse boek en fenomeen ‘Jogging’ de wereld. Maar hoe kon je zo’n work-out naar binnen brengen? Ondernemers keken af van eerdere uitvindingen zoals de tredmolen, een gigantisch rad dat in de jaren 1800 gebruikt werd om gevangenen te straffen, om energie op te wekken of om graan te malen. Op een vergelijkbare manier bestond ook de hometrainer al sinds 1796. Door het verkleinen en moderniseren van die machines werden ze relevant in een nieuwe wereld waar hun alledaagsheid perfect paste bij de nieuwste vorm van afleiding: de tv.”

Foto: shutterstock

Van 1990 tot nu

De Dansrevolutie

“Jane Fonda’s Workout Video (1982) was de eerste fitnessvideo die massaal over de toonbank ging, maar het was zeker niet de laatste. Doorheen de jaren 80, 90 en 2000 deden we onder meer aan Tae Bo, kregen we fysieke training van Olivia Newton John en staken we de Thighmaster van Suzanne Somers tussen onze benen. Allemaal zodat we de dijen van de sitcom-actrice zouden krijgen. Wat dat wilden we altijd al, toch?”

Suzanne Somers met haar Thighmaster. Foto: *

“Vandaag de dag blijven fitnesstoestellen in steeds andere vormen en maten opduiken. We racen met gespecialiseerde roei- en skimachines en we spinnen de ziel uit ons lijf op een fietsje.”

“Als ik terugblik op de kleurrijke geschiedenis van de mislukte pogingen van de mens om uit zijn zetel te komen, is één ding duidelijk. Toestellen zijn niets, motivatie is alles. Een gevangene met twee soepkommetjes vol grond kan zichzelf in drie tot vijf jaar omvormen tot Dwayne ‘The Rock’ Johnson en zelfs nog strafvermindering krijgen wegens goed gedrag. Dus, of je jezelf nu naar de fitness loodst of er thuis zelf eentje bouwt, of je nu binnen of buiten op je fiets gaat rijden, je moet gewoon de methode vinden die werkt voor jou.”

“Maar wees snel: februari komt eraan en die Valentijn-chocolade gaat zichzelf niet opeten.”