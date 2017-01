Vastgevroren vogel bevrijden? Deze dierenvriend toont hoe het moet

De Amerikaan Nelson Wilson heeft het nieuwe jaar op een hartverwarmende manier ingezet. Toen de man uit Idaho een mus zag die vastgevroren zat op een hek, aarzelde hij niet om de vogel uit zijn lijden te verlossen. Een video die hij tegelijkertijd maakte, toont zijn ongewone maar efficiënte werkwijze.

Wilson was zijn paarden aan het voederen toen hij de mus in de gaten kreeg. “Het gebeurt wel vaker dat er vogels uit mijn watertank komen drinken”, schreef de Amerikaan neer bij zijn YouTube-video. “Maar deze vogel had de pech dat zijn pootjes nat waren en zo muurvast kwamen te zitten aan het hek.”

Aanvankelijk probeerde hij om met zijn warme handen het ijs te laten smelten, maar dat bracht niet meteen een oplossing. “Uiteindelijk bleek dat mijn adem veel sneller voor resultaat zorgde”, aldus Wilson. In amper een handvol seconden kwamen de pootjes van de mus los en kon de vogel weer zorgeloos wegvliegen. “Een heerlijke manier om het nieuwe jaar in te zetten”, besloot de dierenvriend.