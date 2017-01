Club-verdediger afgevoerd naar ziekenhuis na duel op training

Club Brugge-verdediger Ricardo van Rhijn blesseerde zich zondagmorgen tijdens de ochtendtraining. De Nederlandse rechtsachter ging met pijn neer na een duel met jongeling Laurent Lemoine en schreeuwde het uit van de pijn aan de enkel. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor een scan, Club wacht bang af tot morgen voor verder onderzoek...

Als blijkt dat Ricardo van Rhijn lange tijd out is, moet Club Brugge mogelijk sneller dan gedacht een beroep doen op nieuwe aanwinst Helibelton Palacio. Die werd gisteren aangetrokken, maar Preud’homme liet al verstaan dat de Colombiaan vooral een wissel met het oog op de toekomst is. Doordat Laurens De Bock echter ook al out is bij Club Brugge, depanneert rechtsback Dion Cools al op de linksachter. En dan wordt de spoeling stilaan dun als het op flankverdedigers aankomt...