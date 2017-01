Op deze dag heb je de meeste kans om bedrogen te worden

De Franse datingwebsite Gleeden heeft onderzocht in welke maand van het jaar de meeste getrouwde mannen en vrouwen op zoek gaan naar een buitenechtelijke relatie. Daaruit blijkt dat vooral de periode na de feestdagen ‘gevaarlijk’ is.

De datingwebsite Gleeden heeft voornamelijk getrouwde mannen en vrouwen die willen vreemdgaan als lid. De website - beschikbaar in 159 landen met voornamelijk gebruikers uit de Europese Unie - heeft onderzocht in welke maand de meeste leden zich inschrijven om op zoek te gaan naar een affaire.

Daaruit blijkt dat het aantal nieuwe leden met ruim 320 procent stijgt in de eerste maand van het jaar. Meer dan 70 procent van de buitenechtelijke relaties zouden in januari beginnen. De meerderheid van de gebruikers schrijft zich in om “hun vrijheid te herwinnen” na de feestdagen.

Getrouwde mannen en vrouwen schrijven zich bovendien het vaakst in op de tweede maandag na Kerstmis. 9 januariis dit jaar dus de gevaarlijkste dag. De dag waarop mensen het vaakst een affaire beginnen.