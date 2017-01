Burgemeester zoekt vandalen via oproep: “Wie beschadigde tientallen woningen, poorten en auto’s?”

Glabbeek - Peter Reekmans, LDD-burgemeester van Glabbeek, hoopt om via een oproep de vandalen te vinden die in de nacht van zaterdag op zondag tientallen woningen, poorten en zelfs auto’s met verf bespoten. “Dergelijk crapuleus gedrag tolereren we hier niet”, aldus de burgervader.

Ook Reekmans zelf is slachtoffer van de dader(s) die het voorbij weekend spuitbussen leeg spoten op de eigendommen van de buurtbewoners van de Dries in Glabbeek. Op de poort van de burgemeester werd de boodschap “ik moet plassen” gespoten en op andere eigendommen en voertuigen ging het van “penis”, “AK-12”, “Manson” tot “cannibalism” en “god is gay”.

Dronken vandalen

“Dit is duidelijk niet het werk van één of andere graffitikunstenaar maar van dronken vandalen. Dergelijk crapuleus gedrag van fuivende jongeren aanvaarden we niet. De buurtbewoners van fuifzaal De Glazuur zijn al jarenlang erg tolerant en worden nu getroffen.”

Getuigen

“We starten nu met een onderzoek en hopen dat er zich getuigen melden”, aldus Peter Reekmans (Dorpspartij). “Jongeren die de fuif verlieten, of ouders die hun kinderen kwamen ophalen aan De Glazuur, en iets verdacht zagen mogen dat onmiddellijk doorgeven aan de politie.”

Lees het hele artikel en de reactie van de korpschef in het Nieuwsblad van maandag 9 januari.

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs

Foto: vrs